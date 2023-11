Les remboursement de soins reflètent la hausse des coûts, selon Anciens Combattants Canada

Deux anciens combattants de la région de Vancouver disent qu’ils n’arrivent toujours pas à se payer des soins, un an après avoir sonné l’alarme. Pourtant, le ministère des Anciens Combattants affirme que les taux de remboursement sont ajustés pour mieux refléter la hausse des coûts.

En novembre 2022, Jocelyn Boucher et sa femme Theresa ont publiquement dévoilé que leur revenu fixe de vétéran était insuffisant pour payer les soins de santé dont ils avaient besoin.

Ils critiquaient entre autres le fait que les services comme les sessions de thérapie de couple, de massothérapie, de physiothérapie et d’ergothérapie coûtaient plus cher à Vancouver et le remboursement prévu n’était pas à la hauteur des coûts.

Toujours du mal à payer

Un an plus tard, le couple ne veut pas accorder d’entrevue formelle, indiquant avoir été la cible de commentaires blessants la dernière fois. Ils se seraient notamment fait demander pourquoi leurs dépenses devraient être remboursées par les Canadiens alors qu’ils ont choisi de vivre à Vancouver, une ville connue pour ses coûts exorbitants.

Ils se limitent à dire, par téléphone, qu’ils n’arrivent toujours pas à se payer des services de massage ou de thérapie. Jocelyn Boucher a l'impression que son pays ne lui vient pas assez en aide, même s’il a développé des problèmes alors qu’il était en train de servir ce même pays.

Le couple a décidé d’arrêter de se battre, surtout depuis qu’il a appris que Jocelyn était atteint d’un cancer.

Lynne McCloskey, la directrice principale par intérim pour les programmes de soins de santé chez Anciens Combattants Canada, souhaite que les vétérans qui ont servi le pays reçoivent les indemnités qu'ils méritent.

Ancien Combattant Canada (ACC), qui avait refusé d'accorder une entrevue à ce sujet l'an dernier, a bien voulu le faire cette année.

Le ministère assure vouloir aider les anciens combattants, en particulier si les vétérans ont besoin de services dus à une maladie qui est liée à leur service , précise Lynne McCloskey la directrice principale par intérim pour les programmes de soins de santé chez ancien combattant Canada.

Le mandat du ministère, c'est de servir les vétérans qui ont servi le pays et de leur donner les services et les bénéfices qu’ils méritent.

Elle explique que son ministère n’a aucun contrôle sur les honoraires demandés par les différents professionnels de santé et elle précise que les coûts des divers services varient selon les provinces et les territoires de même qu'en fonction des différentes régions à l’intérieur de ces provinces.

Donc ACC entreprend un examen approfondi pour déterminer les tarifs habituels et courants pour les services et les avantages médicaux , ajoute la directrice. La vérification se fait notamment auprès des associations professionnelles provinciales.

Récemment, les remboursements ont été ajustés à la hausse pour les services de travailleurs sociaux, de diététiciens, de naturopathes, de psychologue, de psychothérapeutes et de massothérapeute.

Par exemple, le remboursement pour une session de thérapie de couple accordé en Colombie-Britannique est passé de 120 $, l'heure il y a un an, à 175 $ maintenant. Ces services coûtent toutefois 200 $ l'heure par personne dans la province.

Anciens Combattants Canada prévoit bientôt ajuster les taux liés aux honoraires des ostéopathes, des psychothérapeutes et des chiropraticiens.

Mme McClosley explique que si les taux varient entre deux villes, comme entre Vancouver et Prince George par exemple, le ministère va établir le taux maximal en se fiant au prix le plus élevé. Ça devrait répondre aux besoins des vétérans, peu importe où ils se trouvent dans la province , ajoute-t-elle.

À savoir si les anciens combattants devraient-ils payer de leur poche, la directrice répond que ce n’est pas l’idéal .

On essaie de faire des révisions des taux périodiques assez courantes , ajoute-t-elle. Elle précise qu’en plus d’une révision périodique automatique, le ministère procédera aussi à des vérifications en fonction des demandes d'anciens combattants.

Si les vétérans se rendent compte que nos taux sont vraiment bas, on leur demande de certainement nous aviser et on peut certainement prendre en considération de les mettre sur l'agenda des vérifications des taux.