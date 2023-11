L’orque qui a changé la vision du monde sur les épaulards

Quarante-trois ans sont passés depuis la mort de Skana, la première orque de l'Aquarium de Vancouver, qui, selon les experts, a changé la façon dont les gens percevaient les épaulards. Elle fut l’étincelle qui déclencha un mouvement en faveur de la conservation des baleines.

En 1967, un groupe d'orques a été présenté au Vancouver Boat, Trailer and Sports Travel Show. Parmi le groupe se trouvait une femelle de 1360 kilogrammes et mesurant 4,3 mètres de long. Elle sera nommée plus tard Skana, le terme haïda désignant l'épaulard.

L'orque sera ensuite vendue à l'Aquarium de Vancouver, où elle vivra le reste de sa vie, avant de décéder le 5 octobre 1980 des suites d'une infection.

Avant une campagne visant à mettre fin à la chasse commerciale à la baleine dans les années 1980, les orques étaient tuées partout en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Selon le livre Orca : How We Came to Know and Love the Ocean's Greatest Predator, de l'auteur et historien à l'Université de Victoria Jason Colby, un moment charnière de la vie de Skana fut sa rencontre avec le scientifique néo-zélandais, Paul Spong, engagé par l'aquarium pour l'étudier.

Les orques sont incroyablement puissantes et capables, conscientes du monde qui les entoure, des êtres possédant un goût pour la vie, un sens de l'humour sain et un attachement et un intérêt remarquables pour les humains.

Ses recherches l'ont mené à travailler avec Greenpeace et à lancer une campagne mondiale contre la chasse commerciale à la baleine.

Il a souvent confronté l'Aquarium de Vancouver au sujet de la libération de Skana et a ensuite dénoncé publiquement le maintien des baleines en captivité, qu'il a comparé à de la torture.

Une vision des orques qui a évolué

De nos jours, les épaulards qui fréquentent les eaux de la Colombie-Britannique sont protégés et appréciés, mais cela n’a pas toujours été le cas.

Les épaulards étaient généralement vus avec de la peur dans les yeux , déclare Chloe Robinson, directrice de l'initiative sur les baleines de Ocean Wise, un groupe de conservation des océans à but non lucratif.

Il fut un temps, la chasse à la baleine était une activité florissante dans la région, notamment dans les années 1960 et 1970.

C'est Skana qui a aidé les gens à surmonter cette peur et à tomber amoureux des orques.

Dans son livre, Jason Colby affirme que les épaulards étaient considérés non seulement comme des vermines, mais aussi comme des créatures potentiellement dangereuses à chasser et éliminer.

Par la suite, ces animaux ont été mis en captivité à des fins de divertissement. D'après Jason Colby, les eaux du sud de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington ont été la principale source mondiale d'épaulards pour les parcs à thème marins entre 1964 et 1976.

Les efforts de protection des baleines

Le 27 avril 1975, une équipe de militants de Greenpeace a lancé la première campagne contre la chasse à la baleine au monde depuis les quais de Vancouver.

Cette campagne a ensuite déclenché le mouvement mondial Save the Whales (Sauvons les baleines) et a contribué à obtenir une interdiction internationale de la chasse à la baleine commerciale.

Le mouvement « Save the Whales » a été co-fondée en 1977 par Maris Sidenstecker, quand elle avait 14 ans. Il se concentre sur l'éducation du public, en particulier des enfants, sur les mammifères marins et le fragile environnement océanique. Photo : Associated Press / Damian Dovarganes

En 2017, la Commission des parcs de Vancouver a finalement voté pour l'interdiction de garder les baleines et les dauphins en captivité dans l'aquarium. Cette décision a été acceptée par l'Aquarium en 2019.

Cette même année, le gouvernement fédéral a adopté une loi interdisant la captivité des baleines et des dauphins au Canada.