Des résidents de Saint-Norbert se mobilisent pour sauver une forêt urbaine

À Saint-Norbert, une communauté au sud de Winnipeg, des résidents sont inquiets qu’un complexe d’habitation fasse disparaître la forêt Lemay, un boisé urbain que plusieurs considèrent comme précieux.

Une pétition lancée à la mi-octobre par la Coalition pour sauver la forêt Lemay (Coalition to Save Lemay Forest), comptait, mardi après-midi, près de 1300 signatures.

La forêt Lemay, un espace boisé qui borde la rivière Rouge, est visée par un projet de l’entreprise Tochal Development Group, qui désire y bâtir des logements.

Selon le gestionnaire du projet, John Wintrup, Tochal Developement Group possède 22 acres du terrain et souhaite y implanter des logements en équilibre avec la préservation des arbres et des espaces indigènes, afin de reconnaître et respecter l'histoire de la propriété et de la région environnante .

D’après lui, le projet répondra à un besoin important en matière de logement inclusif. Le projet, qui n’a pour l’instant pas franchi l’étape de l'élaboration des plans, sera lancé en 2024, précise-t-il.

Si des résidents de Saint-Norbert espèrent que le terrain sera plutôt transformé en espace public protégé, ce n’est pas prévu par l'entreprise, selon M. Wintrup. L'idée d'une forêt privée accessible au public n’est pas envisagée.

Selon le gestionnaire du projet, à l’heure actuelle, l’entreprise est en consultation avec les gouvernements et diverses organisations afin de déterminer quelle proportion du terrain sera maintenue comme zone boisée.

Deux divisions scolaires, cinq organisations autochtones, 52 organisations à but non lucratif, ainsi que les gouvernements municipal, provincial et fédéral ont été informés du projet, soutient John Wintrup.

La zone appartenant à Tochal Development Group, pour l’instant accessible, sera fermée au public à partir de la fin novembre.

Dans les prochains mois, la Ville procédera à la coupe des premiers arbres, ceux affectés par la maladie hollandaise de l’orme, précise M. Wintrup. Si son client est ouvert à la possibilité d’implanter le projet autre part, le temps de réflexion sera toutefois limité, avertit-il.

Mobilisés pour sauver la forêt Lemay

Ce qui inquiète les gens, c'est que ces terres soient complètement et totalement rasées , affirme la présidente du conseil d’administration du Centre communautaire de Saint-Norbert, Dana Derkson. Ce serait une honte.

Vendredi dernier, plus de 150 personnes se sont réunies à Saint-Norbert pour discuter de l’avenir de la forêt Lemay à la suite de quoi un conseil consultatif a été mis sur pied, raconte-t-elle.

Pour mener à bien l’opération de sauvetage, tous les ordres de gouvernements devront être rencontrés, croit-elle.

D’après Dana Derkson, le projet de construction immobilière menace plus que des arbres. La faune est riche à cet endroit , affirme Mme Derkson.

Ouvrir en mode plein écran La forêt Lemay accueille une grande diversité faunique, selon des résidents de Saint-Norbert. Photo : Radio-Canada

De surcroît, elle craint que s’il est mené à bien, le projet de Tochal Development Group pourrait menacer l’obtention du statut patrimonial demandé au gouvernement fédéral pour la communauté de Saint-Norbert.

L’état du système d’aqueduc, en surcharge, est également source de préoccupation, ajoute-t-elle.

Si John Wintrup concède que le système d’aqueduc ne peut supporter de nouveaux développements immobiliers, il s’agit selon lui d’une solution technique très simple . Il s'agit simplement de savoir qui va payer , dit-il.

Catari Macaulay Gauthier, résidente de Saint-Norbert et porte-parole de la Coalition pour sauver la forêt Lemay, espère quant à elle que la Ville de Winnipeg et les gouvernements « se mettent ensemble pour acquérir le terrain ».

« Avec les changements climatiques, comment peut-on penser à détruire des forêts matures? » demande-t-elle. Elle estime que la Coalition, formée selon elle de centaines de personnes, sera prête à mettre la main à la pâte.

Le conseiller municipal pour Saint-Norbert-Rivière Seine, Markus Chambers, prévoit présenter une motion lors de la réunion du comité communautaire de Riel le 16 novembre afin d'examiner l'acquisition du terrain par la Ville et d'autres partenaires.

Avec les informations de Catherine Moreau