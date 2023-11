Un nouveau centre de soins pour aînés à Sudbury

L’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN) a inauguré mardi en grande pompe son nouveau Centre de soins actifs et de réactivation (CSAR), où seront offerts des services aux personnes de plus de 70 ans avec des besoins de santé spéciaux.

Le Centre comptant 52 lits vise à inverser ou stabiliser le déclin de l’état de santé des patients et à les aider à regagner leur autonomie , selon un communiqué de l’hôpital.

Nous sommes ravis d’agrandir nos locaux et de faire avancer notre plan des immobilisations pour répondre aux besoins actuels et futurs des patients du Nord-Est de l’Ontario , a déclaré David McNeil, président-directeur général d' HSN .

Le nombre de Nord-Ontariens âgés qui ont besoin de soins de santé spéciaux augmentera de façon significative d'ici quinze ans, selon la Dre Jo-Anne Clarke, directrice générale du Centre gériatrique spécialisé du Nord-Est.

Elle affirme que le nombre d'aînés fragiles augmentera de 35 % d'ici 2030, puis d'un autre 20 % entre 2030 et 2038.

La Dre Clark affirme que le nouveau Centre de soins actifs et de réactivation aidera à répondre aux besoins de cette population.

Les patients seront suivis par une équipe interdisciplinaire pour leur fournir l'aide nécessaire à leur réadaptation.

Elle ajoute que l’objectif est de permettre aux patients de rentrer rapidement à la maison après avoir obtenu des soins, en préparant un plan avec eux et leur famille.

HSN estime que les soins offerts au CSAR permettront en moyenne de raccourcir de huit jours les séjours à l’hôpital.

Un projet en partie financé par la communauté

Le Centre, construit au coût de 11,9 millions de dollars, est doté d'un gymnase, d'une salle à manger et d'une cour.

Il a été conçu avec entre autres la contribution de l’infirmière à la retraite Ann Matte, qui a été conseillère auprès des parents et de leur famille.

La province a fourni 9,6 millions de dollars.

Les 2,3 millions de dollars manquants ont été amassés grâce aux tirages moitié-moitié organisés de façon mensuelle par la fondation de l'hôpital.

Notre communauté a répondu à l’appel, a souligné Anthony Keating, président et agent de développement principal des fondations et des groupes bénévoles d' HSN . C’est grâce à la communauté et à nos donateurs que ce projet a pu voir le jour.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret