À Toronto, la défense de Peter Nygard a demandé au jury d'acquitter son client, soutenant que les allégations de ses accusatrices défient tout sens commun et que la Couronne ne base ses arguments que sur des insinuations et des déductions douteuses.

Dans son dernier plaidoyer, la défense a rappelé au jury que Peter Nygard jouit toujours de la présomption d'innocence et qu'il a accepté volontiers de témoigner à son procès parce qu'il n'avait rien à cacher.

L'avocat Brian Greenspan affirme d'ailleurs que la défense est la première à lui présenter ses arguments finaux, puisqu'elle a décidé d'appeler son client à la barre des témoins et qu'elle a donc accepté de perdre son avantage de clôturer les plaidoiries.

Me Greenspan a décrit son client comme un bourreau de travail, un passionné de la mode et du design, un être sain de corps et d'esprit et un homme fier de ses origines finlandaises.

Me Greenspan ajoute que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la Couronne et que son client n'a rien à prouver.

Il demande au jury de peser la valeur de chaque élément de preuve dans ce procès et de déceler les suggestions de la Couronne parmi les suppositions et les déductions qu'elle a formulées durant six semaines d'audience.

Il rappelle ainsi que les rumeurs, les hypothèses et les soupçons ne sont pas des faits valables ni vérifiables.

Oubliez le vieil adage qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, vous devez être convaincus de la certitude des allégations , explique-t-il.

L'avocat Brian Greenspan rappelle au jury qu'il a le devoir d'innocenter son client s'il a le moindre doute sur la crédibilité des plaignantes et la véracité de leurs témoignages.

Me Greenspan précise que son client ne connaît pas quatre des cinq plaignantes, mais qu'il est possible qu'il les ait rencontrées, parce qu'il a côtoyé de nombreuses personnes dans sa vie.

Il s'est néanmoins attaqué à la crédibilité des plaignantes, relevant des contradictions et des incohérences dans leurs témoignages à la police en octobre 2021 et deux ans plus tard lors du procès.

Il ne peut y avoir de "vérités alternatives" , dit-il en rejetant l'idée de la Couronne selon laquelle son client est un prédateur.

La défense de Peter Nygard accuse la Couronne d'avoir tenté de faire croire au jury que son client est un prédateur sexuel qui agissait dans une chambre secrète de son atelier de mode de Toronto.

Me Greenspan ajoute que les allégations des cinq femmes sont ridicules et il dénonce une collusion, parce que quatre d'entre elles se sont jointes à un recours collectif contre son client aux États-Unis.

Elles étaient donc motivées par l'appât du gain , déclare-t-il.

L'avocat a en outre excusé les oublis et les défaillances de Peter Nygard en les expliquant par son âge avancé et ses troubles de l'audition et de la mémoire.

Il demande en revanche aux jurés de réfléchir aux lacunes fatales et au manque de fiabilité des témoignages des plaignantes, parce que la Couronne a failli à sa tâche, selon lui, de prouver la culpabilité de son client au-delà de tout doute raisonnable.

Peter Nygard a témoigné durant cinq jours sous le regard du procureur Neville Golwalla (assis en bas à gauche).

Des histoires revues et corrigées des faits ont été avancées, comme si elles présentaient une image claire des événements qui sont pourtant survenus il y a plus de 18 ans , souligne-t-il.

Me Greenspan invite le jury à acquitter son client s'il a des doutes sur la fiabilité du récit de ses accusatrices.

Votre devoir serait plus facile si vous considériez les nombreux aspects des preuves, qui défient toute raison et toute logique , conclut-il.

Derniers arguments de la Couronne

Dans son ultime réquisitoire, la Couronne a d'abord écarté tout soupçon de collusion entre les plaignantes, en rappelant que quatre d'entre elles se sont en effet jointes à un recours collectif aux États-Unis, mais bien après avoir porté plainte à la police de Toronto.

La plaignante no 1 a contacté la police dès 1998, au moins 10 ans avant le début des procédures civiles contre Peter Nygard aux États-Unis , affirme la procureure Ana Serban.

La procureure Ana Serban (au lutrin) affirme que Peter Nygard a une mémoire infaillible au sujet de sa carrière, mais aucun souvenir des détails entourant sa vie auprès des femmes.

Me Serban soutient donc que ces femmes ne se connaissent pas, mais que leurs allégations se ressemblent étrangement, puisque Peter Nygard adoptait le même procédé pour les attirer dans son ancien atelier de Toronto .

La procureure souligne que Peter Nygard a utilisé sa notoriété pour leur faire miroiter des possibilités d’emploi dans le monde de la mode.

Elle rappelle que trois des plaignantes ont par exemple cru à ses propositions d'embauche et que les deux autres se sont fait dire qu'elles pouvaient être mannequins en raison de leur physique.

Peter Nygard et son avocat principal, Brian Greenspan, écoutent le dernier réquisitoire de la Couronne le 7 novembre 2023.

Elle ajoute que Peter Nygard leur a offert un tour du propriétaire de son atelier avant de les agresser et qu'il était en outre impossible de sortir de sa chambre, puisqu'il actionnait le mécanisme d'ouverture des portes à distance.

Peter Nygard est un homme qui aime la routine , dit-elle, en expliquant qu'il a violé les cinq femmes, qu'il les a réprimandées lorsqu'elles se débattaient et qu'il jouissait de la même façon.

Me Serban reconnaît qu'il a agi différemment avec la plaignante no 2 parce qu'elle n'avait que 16 ans alors qu'il en avait 63.

Il lui a donné des pilules du lendemain parce qu'il ne pouvait risquer de mettre une mineure enceinte , dit-elle.

Le procureur de la Couronne interroge, le 10 octobre 2023, la plaignante no 2 qui accuse Peter Nygard de l'avoir violée en 2004-2005.

La Couronne demande donc au jury d'utiliser son bon sens , parce que les trous de mémoire de Peter Nygard sont à son avantage. Elle tourne d'ailleurs en dérision le fait que l'accusé dit n'avoir rencontré qu'une des cinq plaignantes.

Il n'a cessé d'éluder des détails au sujet des agressions en détournant votre attention, parce qu'il ne voulait pas se compromettre , explique Me Serban en citant l'exemple du cognac, un alcool qu'il a dit ne pas connaître.

Me Serban rappelle que la plaignante no 2 a expliqué que Peter Nygard lui avait offert un verre de cognac avant de l'agresser lors d'un viol à trois.

Pour le procureur Neville Golwalla, le témoignage de Peter Nygard était incohérent et contradictoire, et sa mémoire était sélective.

À ce sujet, la Couronne laisse même entendre que les plaignantes nos 2 et 3 ont été droguées, parce qu'elles s'étaient évanouies après avoir bu un ou deux verres.

Elle soutient en outre que les cinq femmes n'étaient aucunement consentantes et que le fait que deux d'entre elles aient exigé qu'il porte un préservatif ne prouve pas qu'elles l'étaient.

Elles étaient effrayées, prisonnières et résignées , conclut-elle.

Le juge présentera ses instructions au jury mercredi matin.