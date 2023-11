Voyager pour un mal de dents, en raison du manque de dentistes sur la Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, un mal de dents peut mener loin. Il arrive que la pénurie de dentistes dans la région oblige des résidents ayant besoin de soins dentaires urgents à se rendre dans les grands centres pour les obtenir.

C’est le cas de Charlie Proulx, arrivée en août à Sept-Îles. J'ai assez vite compris la réalité régionale , dit-elle. Après avoir appelé sept cliniques de Sept-Îles et de Port-Cartier – Ça allait jusqu’en juin! – Mme Proulx a décidé de se rendre à Québec. J’essaie de voir le positif là-dedans. Je vais aller voir ma famille , se console-t-elle.

Charlie Proulx, résidente de Sept-Îles, a fait la route jusqu'à Québec pour obtenir un rendez-vous d'urgence chez le dentiste.

La Côte-Nord compte 47 dentistes sur son territoire, selon l’Ordre des dentistes, soit pratiquement un pour chaque tranche de 2000 habitants. C’est nettement insuffisant, selon le docteur Carl Tremblay, président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec. Il ne manque pas de dentistes au Québec, mais la répartition géographique fait défaut , explique-t-il.

Pour la population locale, les effets de la pénurie se font sentir de plein fouet, surtout pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits comme patients d’une clinique. On en refuse chaque jour, on ne prend plus du tout de nouveaux clients , affirme la gestionnaire du Centre dentaire de Sept-Îles, Solange Collard. On n’a pas la capacité .

Tous les centres dentaires de la ville sont dans la même situation, selon elle. Le sien doit refuser trois patients par jour en moyenne, estime-t-elle. On leur explique qu’on a un seul dentiste .

Un bouquet de solutions , mais pas de dentiste

Il y a un panier de mesures que le gouvernement devrait mettre en place , d’après Carl Tremblay, de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec. Offrir une prime d’éloignement, attirer les étudiants en région, pardonner des prêts étudiants pour ceux qui s’y établissent, émettre des contrats en lien avec des bourses : ce ne sont pas les idées qui manquent.

C’est sûr qu’une seule solution ne résoudra pas le problème.

Il n’y a pas de dentistes de garde dans ses établissements au CISSS de la Côte-Nord, mais les médecins peuvent prodiguer des traitements initiaux. Pour le traitement final, l’usager doit prendre rendez-vous dans une clinique dentaire privée de la région , indique le conseiller en communications du CISSS , Pascal Paradis.

Or, le temps d’attente est long : même pour les chanceux qui sont sur la liste du Centre de soins dentaires de Sept-Îles, les prochains rendez-vous sont en avril.

Des soins dans l’urgence

Pour les patients, la pénurie continue de se faire sentir une fois entrés en clinique, malheureusement.

On ne peut plus prendre le temps de rassurer les enfants, parce qu’on les traite en urgence , avoue Solange Collard. Sa clinique aurait besoin de trois ou quatre dentistes de plus pour répondre correctement à la demande, estime-t-elle.

La gestionnaire du Centre de soins dentaires des Sept-Îles, Solange Collard, reçoit en moyenne trois demandes de nouveaux clients par jour à la clinique.

Entretemps, il faut aussi ménager les troupes. Ceux qui sont présents font leur maximum. On ne veut pas les surcharger, on ne veut pas perdre nos dentistes , lâche-t-elle.

Il existe peu d'options pour ceux qui, comme Charlie Proulx, ont besoin de soins d’urgence. Attendre huit mois pour un rendez-vous normal, ça va, mais pour un rendez-vous d’urgence, ça non! dit-elle. Direction Québec, donc.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux assure pour sa part qu’il travaille actuellement avec divers partenaires pour mettre en place certaines mesures pour pallier cette réalité .

D’après les informations de Charles-Étienne Drouin.