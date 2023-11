Le mont Owl’s Head est dans un top 3 des montagnes de ski les plus appréciées au Québec

Le magazine Protégez-vous a dévoilé son palmarès des montagnes les plus appréciés des skieurs et planchistes dans la province, et le mont Owl's Head se retrouve en deuxième position.

De passage à l'émission Vivement le retour, la chargée de projets à Protégez-Vous, Marie-Ève Bergeron, explique que plus de 1500 amateurs de sports de glisse ont été sondés sur les prix, la sécurité, la qualité des pistes et des remontées, l'offre alimentaire ainsi que le service à la clientèle dans le cadre de cette enquête.

Un palmarès de 19 stations a été établi.

Ce qui a été aimé à [Owl's Head] c'est le processus d'achat des billets, l'état des pistes, l'offre alimentaire et aussi l'espace pour se changer et manger , développe Marie-Ève Bergeron.

On se rend compte que ce ne sont pas nécessairement les stations de ski qui sont les plus chères où les consommateurs ont les meilleures expériences. On voit aussi que ce ne sont pas nécessairement les montagnes les plus hautes qui vont s'en sortir. Les petites stations réussissent à bien tirer leur épingle du jeu.

C'est le centre de ski Le Relais dans la région de Québec qui remporte la première place et le Mont-Saint-Anne qui décroche la dernière place, en raison du coût élevé des billets et l'offre alimentaire limitée. On a eu beaucoup de critiques par rapport à la sécurité et l'état des remontées mécaniques.

La chargée de projet mentionne que pour l'ensemble des stations de ski, le principal irritant est le prix du billet.

Selon elle, pour réduire les coûts de la facture, il ne faut pas acheter son billet la journée même. Elle recommande aux skieurs et surfeurs des neiges de regarder les différentes offres ou coupons en ligne.