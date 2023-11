Les jeunes sont-ils en train de délaisser Justin Trudeau?

À 17 h, la salle est déjà comble. On sort des chaises pour laisser entrer plus de militants. La musique démarre, les discours s’enchaînent. Puis celui que tout le monde est venu voir monte sur scène, le sourire aux lèvres, les manches retroussées. Des jeunes, certains qui n'ont même pas l'âge de voter, scandent son nom : « Justin! Justin! Justin! »

Au congrès du Parti libéral du Canada à Trois-Rivières, samedi dernier, on semblait avoir retrouvé, l’espace d’un moment, l’enthousiasme et la vitalité de 2015. Lors de ces élections charnières, qui avaient marqué le grand retour des libéraux au pouvoir, la firme Nanos estimait que 38 % des électeurs de 18-29 ans avaient appuyé les troupes de Justin Trudeau, contre 23 % pour le Parti conservateur du Canada.

Mais depuis – en dehors du centre de congrès de Trois-Rivières, bien sûr –, la réalité a quelque peu changé. On assiste même à un revirement de situation assez inusité , selon le fondateur des plateformes 338Canada et Qc125, Philippe J. Fournier, aussi analyste de sondages.

Prenons le dernier sondage Léger, par exemple. Le parti de Pierre Poilievre récolte 38 % d’intentions de vote à l’échelle du pays chez les jeunes. Le NPD suit, avec 26 %, devant les libéraux, à 21 %. À pareille date l’an dernier, Léger plaçait les conservateurs en troisième position, avec 25 % des appuis, contre 29 % pour les libéraux.

Historiquement, on remarque que ce sont des partis progressistes, comme le NPD , les libéraux et le Parti vert, qui performent bien avec les jeunes, fait valoir Philippe J. Fournier. Stephen Harper n’a jamais bien performé avec [eux], même quand il remportait ses élections.

Justin Trudeau, lors du congrès de l'aile québécoise des libéraux fédéraux, à Trois-Rivières, samedi dernier

Mais voilà, la tendance a changé depuis plusieurs mois. Sondage après sondage, les conservateurs se classent en tête des intentions de vote des 18-34 ans, explique M. Fournier.

D'où viennent ces nouveaux appuis pour le parti de droite? Les troupes de Pierre Poilievre aiment bien dire qu’elles vont chercher des électeurs qui ne s’intéressaient pas à la politique auparavant; un phénomène plausible, mais difficile à quantifier, selon Philippe J. Fournier.

Ce qui est clair, ajoute l’analyste de sondages, c’est que les appuis au NPD et au Bloc québécois n’ont pas reculé considérablement au cours des derniers mois, alors que les libéraux, eux, ont perdu des plumes.

On pourrait donc faire un lien direct entre la montée des conservateurs et la baisse des libéraux, croit M. Fournier. Peut-être qu’il y a des électeurs traditionnellement libéraux, un peu plus jeunes, qui sont charmés par le message de Pierre Poilievre […] qu’il martèle constamment sur le coût de la vie.

Des jeunes dans le sous-sol de leurs parents

Ce message sur le coût de la vie a commencé à émerger au moment où Pierre Poilievre était candidat dans la course à la direction du Parti conservateur.

Vidéo après vidéo, rassemblement après rassemblement, il a parlé de ces jeunes de 35 ans qui vivaient encore dans le sous-sol de chez leurs parents , faute de pouvoir aller ailleurs. Et l’image, aujourd’hui, semble avoir résonné auprès de nombreux électeurs, y compris certains qu’on n’associe pas traditionnellement au Parti conservateur.

Sur le campus de l’Université d’Ottawa, par exemple, on croise Mohamed Yatera, 18 ans, qui étudie pour devenir ingénieur.

Mohamed Yatera, à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, avec une de ses amies

Il a grandi dans la capitale fédérale. Sa famille, d’origine malienne, a voté plusieurs fois pour les libéraux dans le passé, mais la difficulté pour bien des jeunes adultes de trouver un logement pourrait faire pencher Mohamed à droite.

Le prix des maisons a trop augmenté. Les taxes aussi. Donc, c’est pour ça que je pense qu’on s’en va vers le côté plus conservateur.

L'étudiant aime le style ferme de Pierre Poilievre. Surtout, il sent que le chef comprend les enjeux de sa génération. J’ai plein d’amis qui étaient du côté libéral au début, mais avec le temps, en ce moment, ils sont en train de contempler s’ils veulent voter du côté conservateur , dit-il.

D’ailleurs, l'association Conservateurs uOttawa, établie sur le campus de l'université, a vu le nombre de ses membres augmenter de près de 50 % ces derniers mois.

Le président de l'association Conservateurs uOttawa, Levi Cottingham, note une hausse de l'adhésion à son club depuis quelques mois.

Même de jeunes citadins expriment de l’intérêt pour Pierre Poilievre. Pour beaucoup d’étudiants, c’est important de vivre au cœur des villes, mais c’est devenu tellement inabordable que plusieurs cherchent d’autres avenues politiques, pour régler le problème , explique le président de Conservateurs uOttawa, Levi Cottingham.

Le risque de miser sur les jeunes

Miser sur l’appui d’électeurs moins âgés ne vient pas sans risques pour une formation politique. C’est un groupe, note Philippe J. Fournier, qui a un comportement plus volatil et qui ne sort pas toujours voter, le jour de l’élection.

C’est aussi un groupe qui, même s’il est préoccupé par le coût de la vie, se soucie malgré tout des questions environnementales. Un sondage publié à la fin de l’été par Abacus Data montrait que 28 % des électeurs de la génération Z plaçaient les changements climatiques parmi leurs trois priorités.

Or, Pierre Poilievre n’a toujours pas présenté de plan global de lutte contre les changements climatiques ni de cible qu’il souhaiterait atteindre pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Frédéric Arcand, un jeune militant croisé lors du congrès des libéraux fédéraux à Trois-Rivières, l'a d’ailleurs souligné à Radio-Canada. Les jeunes savent très bien que l'environnement, c’est un enjeu majeur. De ne rien faire, ce n’est pas une solution , a-t-il dit.

Le chef conservateur Pierre Poilievre n'a pas encore indiqué quelle était sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Si l’attrait de Pierre Poilievre auprès des jeunes se consolide, le chef pourrait être de plus en plus pressé à se commettre sur la question climatique.

Toutefois, ce n’est pas tout de promettre; encore faut-il être capable de tenir parole. Philippe J. Fournier note qu’en période d’inflation élevée, les électeurs ont souvent tendance à blâmer les gouvernements pour le coût de la vie. Selon lui, il y a beaucoup de rage et de colère dans le message de Poilievre. [Il dit que] si votre vie va mal présentement, c’est à cause de la taxe sur le carbone, c’est à cause des libéraux et de leurs dépenses .