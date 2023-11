Mise à jour économique : des sommes fort attendues dans le Centre-du-Québec

La mise à jour économique dévoilée mardi par le ministre des Finances, Éric Girard, est accueillie favorablement dans le monde municipal. L'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réjouit notamment du nouvel argent dédié aux responsabilités grandissantes des villes en matière d'itinérance et de logement social. L'Office d'habitation Drummond espère mettre la main sur une partie de ces sommes.

Québec consent notamment 1,8 milliard de dollars sur cinq ans avec le soutien du fédéral pour construire 8000 logements sociaux et abordables.

Le directeur général de l'Office d'habitation Drummond, David Bélanger, souligne que les besoins sont importants dans la région.

On a un peu plus de 200 unités qui sont en démarche de construction pour le territoire, qui devraient voir le jour d’ici 2025. Dans le meilleur des mondes, il faudrait se rendre à 800 unités en cinq ans. Pour ça, ça prend du financement, mais aussi des programmes de financement qui sont agiles, efficaces et rapides , souligne-t-il.

Plus de 214 millions de dollars sont par ailleurs alloués aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

L'organisme l'Ensoleilvent de Drummondville accueille favorablement cette décision et espère avoir accès à une portion de cet argent. Son directeur général, François Gosselin, souligne d'ailleurs que le financement de l'unité de débordement récemment ouverte à Victoriaville demeure incertain à l'approche de l'hiver, et souhaite ainsi obtenir le financement le plus rapidement possible.

Ouvrir en mode plein écran François Gosselin est le directeur général de l'Ensoleilvent. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

On est vraiment dans une situation d’urgence. Il faut consolider cette unité de débordement sur le plan financier pour s’assurer, après ça, de développer nos services de soutien communautaire et d’accompagner les gens. Ça prend des portes de sortie [...]. On est en attente de réponses , indique-t-il.

L'unité de débordement de l'organisme à Victoriaville offre un toit temporaire à une dizaine de personnes.