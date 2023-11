Les vols aller-retour vers Montréal de nouveau offerts à l’aéroport de Val-d’Or

La compagnie Air Creebec annonce de nouveaux vols qui permettront aux voyageurs de se déplacer à Montréal et de revenir à Val-d'Or le même jour.

Ces vols seront offerts à l'aéroport de Val-d’Or les lundis, mercredis et vendredis matins à 8 h 05, à compter du 12 novembre. Le vol de retour est prévu à 18 h 15 le même jour à l'aéroport Montréal-Trudeau. De nouveaux vols s’ajoutent aussi au cours de la fin de semaine, soit vers Montréal le samedi matin, avec un retour vers Val-d’Or le dimanche soir.

Par voie de communiqué, Air Creebec dit observer une augmentation de l’intérêt pour les vols vers Montréal. Par ces changements, nous désirons être à l’écoute de la clientèle en répondant aux besoins de la collectivité , souligne la présidente d’Air Creebec, Tanya Pash.

La direction de l’Aéroport régional de Val-d’Or accueille avec joie cette annonce d’Air Creebec, qui ramène un service disparu avec le départ d’Air Canada en 2020 et qui était demandé par les gens d’affaires.

On avait été habitués, par le passé, à cette fréquence de partir le matin et revenir le soir. Ce serait encore mieux de l'avoir tous les jours, mais déjà, le lundi, mercredi et vendredi, c’est très bon. On sait que ça va faire plaisir à beaucoup de gens dans la communauté.

Mme Beaulieu espère que cette nouvelle annonce un retour en force du transport aérien régional, mis à mal depuis la pandémie.