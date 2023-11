Le conteur Fred Pellerin lance son 10e livre tiré de son plus récent spectacle La descente aux affaires. Bien que le livre soit une adaptation du spectacle, le conteur de Saint-Élie-de-Caxton promet aux lecteurs une expérience différente et complémentaire.

Fred Pellerin, habitué aux salles de spectacle bien remplies, dit écrire à une seule personne à la fois .

Quand je suis sur scène, je parle fort, j'en mets trop. [...] Quand c'est écrit, il y a quelque chose du chuchotement. [...] C'est de l'écoute intime ou de la lecture intime.

Fred Pellerin aime aussi la latitude que lui offre la forme écrite.

Dans La descente aux affaires, le conteur met en scène Toussaint Brodeur, un propriétaire de magasin général de Sainte-Élie-de-Caxton. Le livre aborde les thèmes de l’argent, de l'amour, mais aussi de la mort et du temps. Tout ça la signature colorée et accessible du conteur.

Publicité

Fred Pellerin raconte qu'il a réduit la longueur de son spectacle de 20 % après avoir réalisé que celui-ci ne cessait de s’allonger. Le spectacle en début de tournée, durait 1 h 20. [...] Il y a un mois, il durait 1 h 55, donc je me dis qu’il y a des limites dans la capacité de l'oreille des gens , a-t-il confié en entrevue.

Les lecteurs pourront ainsi retrouver dans le livre un conte qui avait été retiré du spectacle.

Une fin d'année occupée

La tournée de Fred Pellerin se poursuivra au cours des prochains mois. Plusieurs spectacles affichent d'ailleurs déjà complet. Il se donnera aussi en spectacle pour la 6e fois avec Kent Nagano et l'Orchestre Symphonique de Montréal (OSM) pendant la période des fêtes. Le conteur se dit reconnaissant du soutien qu'il obtient du public depuis presque 25 ans.

En plus des spectacles et du livre, Fred Pellerin a aussi de nombreuses chansons en banque, qu’il considère toujours partager. Il travaille aussi sur un scénario inspiré du spectacle de 2012 De peigne et de misère.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct