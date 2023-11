Le Créneau d'excellence Ressources, Sciences et Technologies marines a profité d'un colloque de l'industrie de la pêche, qui a lieu à Sept-Îles cette semaine, pour lancer la Coalition maritime Côte-Nord. Ce nouvel organisme rassemblera des pêcheurs, des transformateurs de produits de la mer et des aquaculteurs de la région.

La coalition espère être en mesure de mieux porter les enjeux du secteur de la pêche, en appliquant une plus grande pression sur des instances politiques régionales.

La directrice Côte-Nord du Créneau d'excellence, Marilou Vanier, indique que c'est un regroupement unique en son genre au Québec.

Elle explique qu'avec l'implication non seulement des pêcheurs, mais aussi de l'industrie de la transformation et de l'aquaculture, on va avoir une intégration verticale dans notre industrie pour vraiment trouver des solutions qui soient pérennes. Puis ça, je pense qu'on est un modèle unique , insiste Marilou Vanier.

Les membres du conseil d'administration du nouvel organisme à but non lucratif ont été sélectionnés mardi soir.

Ouvrir en mode plein écran Le colloque Engins fantômes et technologies marines se déroule à Sept-Îles jusqu'au 8 novembre. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La technologie au service de la protection des baleines noires

Une centaine de personnes participent au colloque Engins fantômes et technologies marines, dans le cadre duquel a été présentée la Coalition maritime Côte-Nord. Parmi eux, on compte des représentants d'associations de pêcheurs, de comités environnementaux et de centres de recherche de l'Est-du-Québec et des provinces maritimes.

Il s'agit d'une occasion d'échanger sur les enjeux qui touchent le milieu, et de proposer des solutions.

Parmi les nouveautés qui font leur place dans l'industrie, on compte entre autres des casiers à homard intelligents et des grappins pour nettoyer le fond de l'eau.

Ouvrir en mode plein écran Une grande partie des innovations présentées touchent l'environnement, la préservation de la baleine noire et la récupération des engins fantômes. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Merinov, un centre intégré de recherche situé à Gaspé, y a présenté ses plus récents prototypes. L'un d'eux, le maillon faible, vise à protéger les baleines noires.

Il fallait que les pêcheurs puissent continuer à pêcher en présence de baleine noire, sans que l'activité n'impacte les baleines. On a répondu présent , souligne le chercheur industriel Jérôme Laurent.

Ce prototype permet de remonter et de soutenir la tension des casiers à crabe des neiges, mais si une baleine vient à exercer une pression, le maillon faible cède.

Ouvrir en mode plein écran L'appareil, qui s'installe sur les cordages, permet aux crabiers de remonter leurs casiers sans danger de rupture, mais va se rompre si le cordage est accroché par une baleine. Photo : Gracieuseté: Merinov

Pour Daniel Desbois, pêcheur partenaire du projet, il s'agit d'une bonne solution, adaptée à la fois aux besoins des pêcheurs et de la protection des grands cétacés.

Les virages technologiques au niveau de la protection de l'environnement, on ne passera pas à côté. On est les premiers affectés, les premiers sur le terrain à travailler avec la nature, ça fait qu'on n'a pas le choix de s'adapter, puis de faire de la protection des animaux et des fonds marins [une priorité].

La pêche fantôme

À l'instar du maillon faible de Merinov, une grande partie des innovations présentées touchent l'environnement, plus particulièrement la préservation de la baleine noire et la récupération des engins fantômes.

Perdus, endommagés ou rejetés dans l'océan, les engins de pêche fantômes deviennent extrêmement néfastes pour l'environnement marin et les animaux qui y habitent, car ils continuent de capturer des proies.

Ouvrir en mode plein écran Des représentants du secteur maritime de l’Est-du-Québec et des Maritimes sont à Sept-Îles pour discuter d'innovation dans le domaine des pêches. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Des solutions pour les éviter ou pour les récupérer sont elles aussi présentées au colloque.

Selon Pêches et Océans Canada, pour les régions du golfe et du Québec, les efforts de récupération entre 2020 et 2023 ont permis de ramener à terre 669 tonnes d'engins de pêche, comprenant 59 km de cordes récupérées.