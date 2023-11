Services de santé Alberta serait subdivisée en quatre organisations

Selon des documents gouvernementaux rendus publics par l’opposition néo-démocrate, le gouvernement de Danielle Smith voudrait subdiviser Services de santé Alberta (AHS) en quatre organisations distinctes.

La ministre de la Santé, Adriana LaGrange, a confirmé qu’une annonce serait faite mercredi matin au sujet de la réforme de AHS , sans en préciser la nature.

Avec cette réforme, le gouvernement du Parti conservateur uni souhaite que AHS se concentre uniquement sur les soins aigus, c’est-à-dire les services destinés aux patients qui passent un court séjour à l’hôpital ou aux soins intensifs.

Les documents précisent que AHS a été établi pour offrir des soins aigus, mais son rôle s’est accru au-delà de ce cadre . La réforme Smith viendrait du même coup renforcer le rôle de la ministre de la Santé dans la prise de décisions.

Trois nouvelles structures seraient créées.

La première serait responsable des soins continus, donc des soins de longue durée, des soins à domicile et des soins de fin de vie. La deuxième serait responsable des soins primaires, soit de la médecine familiale, de soins de routine et de problèmes de santé mineurs.

La troisième structure serait sous l’égide du nouveau ministère de la Santé mentale et de la Dépendance.

Ouvrir en mode plein écran Structure proposée du réseau de la santé en Alberta Photo : Radio-Canada / iStock

Pour un gouvernement qui a un ministre de réduction de la bureaucratie, il y en a certainement beaucoup dans ce projet , a ironisé la cheffe de l’opposition, Rachel Notley, pendant la période de questions.

Douze conseils locaux et un conseil autochtone seraient établis, pour permettre de rapprocher la prise de décisions des besoins des communautés. Ces conseils seraient composés de membres des quatre organisations spécialisées, de même que de fonctionnaires des ministères de la Santé et de la Santé mentale et de la Dépendance.

L’achat de matériel et d’équipement médical serait toujours centralisé, sous la responsabilité du ministère de la Santé, au lieu de AHS .

Ouvrir en mode plein écran Structure actuelle du réseau de la santé en Alberta Photo : Radio-Canada / iStock

À terme, la réorganisation de Services de santé Alberta aurait aussi des répercussions sur les départements de santé publique, des services médicaux d’urgences, comme les ambulances, et sur les laboratoires d’analyse médicaux.

Selon les documents rendus publics par le Nouveau Parti démocratique (NPD), le changement de structure coûterait 85 millions à la province. Rachel Notley considère que ces chiffres sont ridicules et totalement inventés .