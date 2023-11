Énoncé économique : une aide insuffisante, regrettent des organismes

« C’est un bon pas dans la bonne direction », « ce sont des mesures structurantes », mais aussi « le gouvernement fait fi des alertes qu’on a données », « on essaie de bonifier avec quelques dollars ici et là ». Des organismes d’aide au logement, de lutte contre l’itinérance et de soutien alimentaire acceptent les montants prévus pour eux dans la mise à jour économique de Québec, mais ils tous ont la même réponse : « c’est nettement insuffisant pour répondre aux besoins actuels ».

Le ministre Girard a commencé sa liste avec le plus important, bien sûr, 1,8 milliard pour construire 8000 nouveaux logements abordables dont 500 sont réservés pour les personnes en situation d'itinérance . Il réserve aussi 145 millions pour la lutte contre l'itinérance et l'aide alimentaire, de ce montant, 21 millions pour l'aide alimentaire.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a publié mardi un énoncé économique pour faire le point sur la situation budgétaire du gouvernement. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le directeur général du Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), Benoît Côté, dit s’être frotté les yeux pour voir s’il avait bien lu .

128 millions, dans ces eaux-là, pour le Québec, pour diminuer le phénomène de l'itinérance, j'étais heureux. [...] Je pense qu'on peut faire une différence avec un montant comme ça.

Maintenant, prévient le directeur général du PECH , c'est de voir combien de temps ça va prendre pour que ça parte d'en haut et que ça se rende sur le terrain.

Moi, j'estime qu'il faut que ça descende à vitesse grand V en bas, avant les Fêtes. Cet argent-là doit être utilisé le plus rapidement possible.

Ouvrir en mode plein écran Benoît Côté est directeur général du programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

M. Côté rappelle qu’il y a 10 000 personnes itinérantes au Québec. La construction de 500 nouveaux logements précisément pour les personnes en situation d’itinérance, ce n'est pas beaucoup, admet-il, mais c'est un pas. Au moins, on cible ce besoin- là, mais il en faudrait beaucoup plus.

Au Bureau d’animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL), la coordonnatrice Nicole Dionne tente de démêler les chiffres pour voir ce qui avait déjà été prévu et promis par rapport à ce qu'on ajoute .

Là où il y a des éléments qui sont un petit peu décevants, explique Mme Dionne, c'est qu'on parle de nouvelles unités pour le Programme de supplément au loyer. Nous, on aurait aimé qu'il y ait un programme de logement social établi et permanent qui permettrait d'avoir une structure au niveau du logement social.

À cela, Éric Girard explique qu’ il y a aussi un programme d'assouplissement au programme d'allocation logement qui va répondre à des demandes constantes des citoyens.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Dionne, coordonnatrice au Bureau d’animation et information logement du Québec métropolitain (BAIL) (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La coordonnatrice du BAIL reçoit les énoncés du ministre avec scepticisme. Peu importe les budgets qui s'en viennent, c'est que ça fait des années qu'on parle d'une crise du logement. Ça fait des années qu'on dénonce les conséquences sur le terrain et des risques à venir et, au gouvernement, on a fait fi de ces alertes qu'on a sonnées. Et là, on se retrouve avec une situation où ça explose de partout et on essaie de bonifier avec quelques dollars ici et là.

Je pense qu'on a passé à côté de la situation et on essaie de se rattraper actuellement avec des petites sommes qu'on va allouer. Mais globalement la vie des locataires ne changera pas beaucoup dans les prochains mois.

Le ministre semble voir le problème sous un autre angle. On prend un logement abordable, si on le combine à un programme de supplément au loyer, c'est extrêmement intéressant pour aider les citoyens. [...] Il y a aussi un programme d'assouplissement au programme d'allocation logement qui va répondre à des demandes constantes des citoyens.

Ce qu'on aime avec le 1,8 milliard pour les 8000 logements, c'est que l'aide est directe. Tout l'argent va aller directement à la construction de logements.

Pouvoir prévoir

L’argent qui sera donné aux groupes comme Moisson Québec soulage pour les mois à venir, mais on retombe dans le néant après , explique la directrice générale, Élaine Côté.

Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des annonces sur du plus long terme, pour qu'on puisse planifier. Parce que pour nous, les approvisionnements, juste pour Québec, pour 80 000 personnes par mois, ça demande de la logistique, une organisation et on n'est pas capable quand on a de l'information au compte-gouttes. Donc, oui, c'est un pas pour aider les gens, assurément, mais malheureusement, on va devoir encore cogner à la porte du gouvernement .

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de Moisson Québec Élaine Côté Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Les réactions à l’hôtel de ville de Québec

Le maire Bruno Marchand se réjoui[t] dans ce qu'annonce monsieur Girard ce matin, de voir des sommes annoncées pour la lutte contre l'itinérance et pour soutenir l'habitation. Ce sont deux créneaux sur lesquels on mise depuis des mois.

Il estime que le travail avec l’Union des municipalités du Québec porte ses fruits puisque ça fait partie des priorités du ministre et ça fait partie des priorités de sa mise à jour économique .

Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, critique vertement le maire Marchand, en l’accusant à demi-mot de briser une promesse électorale. Le maire parlait d'itinérance zéro en 2025 en campagne et puis là maintenant on parle de réduire l'itinérance à partir de 2030.

Il écorche aussi au passage le ministre Girard en comparant le montant d’argent alloué à la construction de nouveaux logements à ce que réclamait l’ancien maire Régis Labaume.

145 millions en itinérance c'est bien, mais quand on parle de 500 logements sur cinq ans pour les personnes itinérantes, il y en a 10 000 au Québec des itinérants. On sort une de ces personnes-là sur 20, avec ce qui est proposé, de la rue. En 2021, Régis Labeaume réclamait 800 nouveaux logements seulement pour Québec, pour l’itinérance spécifiquement.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc