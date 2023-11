Convoi des camionneurs : le procès de Pat King se déroulera en mai devant un juge seul

Le procès de Pat King, une figure d’avant-scène associée au convoi des camionneurs, se déroulera devant un juge seul, plutôt que devant un jury. L’audience a par ailleurs été reportée.

L’avocate de Pat King, qui comparaissait devant un tribunal virtuel mardi, a déposé une requête demandant que le procès soit ajourné pour débuter à une date ultérieure.

L'avocate Natasha Calvinho a expliqué au tribunal qu'elle avait reçu des heures de preuves vidéo et d'autres documents de la Couronne, mais qu'elle ne serait pas en mesure d’examiner le tout avant le 27 novembre, date à laquelle le procès devait initialement débuter.

La Couronne était prête à procéder plus tôt, mais elle a respecté la décision de l’accusé de faire entendre sa cause par un juge seul.

Le procès de Pat King devrait commencer le 13 mai pour une séquence de neuf jours et reprendre pour une dernière semaine le 15 juillet.

Pat King s’est présenté devant le tribunal virtuel, mardi, avec ses cheveux lissés vers l’arrière, vêtu d'une chemise bleue à carreaux affichant le logo Harley-Davidson sur la poitrine à gauche.

Il est accusé de méfait, d’avoir conseillé à d'autres de commettre des méfaits, d’avoir désobéi à une ordonnance du tribunal et d’entrave au travail des policiers pour son rôle dans les manifestations du convoi des camionneurs qui ont paralysé le centre-ville de la capitale fédérale à l'hiver 2022.

Pat King a été une des figures de proue du mouvement de manifestation contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19. Il informait régulièrement ses milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux pendant son séjour à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Avant son arrestation, Pat King (à gauche) a enchaîné les Facebook Live pendant le convoi des camionneurs (Photo d'archives). Photo : AFP via Getty Images/ED JONES

Il a récemment tenté de déplacer son procès à l’extérieur de la capitale fédérale. Son avocate avait d’ailleurs fait valoir que son client était trop notoire et qu’il était et est toujours plus médiatisé que la plupart des autres personnes impliquées dans le convoi .

Le juge Charles Hackland a rejeté la demande, affirmant que des garanties appropriées étaient en place pour protéger l’accusé contre d'éventuels préjugés des jurés.

Son coaccusé a plaidé coupable en 2022

Pat King continue de publier des vidéos en ligne, généralement visionnées par des milliers de personnes, dans lesquelles il sollicite des dons pour sa défense.

Arrêté lors du blocage à Ottawa au début de 2022, M. King a passé plus de 100 jours en prison avant d'être libéré sous caution.

Son coaccusé de l'époque, Tyson George Billings – également connu sous le nom de Freedom George – a pour sa part plaidé coupable en juin 2022 d’avoir prodigué des conseils en vue de commettre un méfait. Les autres accusations qui pesaient contre lui ont été retirées.

M. Billings a été libéré de prison et condamné à six mois de probation, puis est retourné chez lui en Alberta.

Depuis, il est retourné dans la région d’Ottawa afin de prendre part à des manifestations avec des sympathisants du convoi des camionneurs présents lors du blocage de 2022.

Avec les informations de David Fraser, CBC