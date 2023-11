Une première nuit au chaud pour les itinérants de Rimouski

Il est 15 h 30, la neige mouillée s'est transformée en pluie depuis quelques heures. René Levasseur se tient debout près de sa tente et sert un repas à son chat dans l'humidité la plus complète. Qu'importe, il est heureux. Ce soir, il dormira dans des draps secs, prendra un bain et écoutera les nouvelles à la télé.

Ils sont deux ou trois, ce n'est pas très clair, à avoir passé la nuit de lundi à mardi sous la tente. Mais l'hiver arrive plus vite à Rimouski qu'à Montréal. Ils se sont réveillés dans la neige. Heureusement, l'électricité n'avait pas encore été coupée au parc de la Gare, ce qui fut fait dans la matinée, un peu trop tôt selon René, qui aurait aimé pouvoir sécher ses vêtements.

Qu'à cela ne tienne, l'homme de 70 ans est en train de plier bagage. On est venu lui dire qu'enfin, les autorités publiques allaient lui trouver une chambre d'hôtel. Le camping urbain forcé est terminé. Son plan de soirée est déjà établi depuis longtemps. Après un bon bain chaud, il va ouvrir la télé et écouter les nouvelles, une habitude qu'il avait prise avant d'aboutir à la rue.

René Levasseur savoure son café en attendant qu'on l'amène à l'hôtel avec son chat. Photo : Radio-Canada

Son voisin Gerry anticipe lui aussi une bonne soirée. Notre carrosse arrive , lance-t-il à la blague. Café à la main en attendant leur lift, il tenait à remercier les gens de Rimouski qui les ont aidés avec des vivres et du réconfort et qui ont fait des pressions pour qu'on leur trouve un toit.

Les deux hommes, qui ont tissé de nombreux liens avec des gens de passage, ne savent pas combien de temps va durer leur passage à l'hôtel, mais dans tous les cas, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a promis que personne ne dormira dehors - ou sous une tente - cet hiver. Après, une solution plus permanente sera établie. On attend d'ailleurs une annonce imminente de la part du ministre Lionel Carmant qui a annoncé 15M $ en septembre dernier pour rehausser l'aide d'urgence en matière d'itinérance.

Cette somme sera d'ailleurs récurrente, a précisé le gouvernement Legault lors de la mise à jour économique présentée plus tôt mardi.

Il était minuit moins une. On avait promis à René et Gerry qu'on allait les aider avant que le froid ne s'installe. Le mercure descend sous zéro depuis quelques jours déjà. Avec la neige en surplus, ils se demandaient bien à partir de quelle température on penserait à eux.

Plus tôt dans la journée, les autorités de la santé et l'attaché de presse du ministre Lionel Carmant avaient indiqué à Radio-Canada que les sans-abris du parc de la Gare étaient à l'hôtel depuis vendredi, mais ce n'était pas le cas. Un problème de communication, sans doute. Bien que M. Levasseur eût certes préféré passer les quatre dernières nuits au chaud, il ne se formalise pas trop de la situation. Idem pour Gerry qui n'a que de bons mots pour le CISSS .

L'important, c'est que les deux hommes et le chat seront entre quatre vrais murs vers l'heure du souper.

Les sans-abris du parc de la Gare ont fait leurs bagages. À 17h30, on les amène à l'hôtel. Photo : Radio-Canada

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que depuis plusieurs mois, leurs équipes sont en constante communication avec les itinérants rimouskois, qui étaient bien plus nombreux pendant l'été à établir leur campement sous les abris du marché public.

Ces derniers sont considérés comme des cas à bas seuil , c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. Dans leur cas, le CISSS payera l'hôtel en attendant une solution plus pérenne.

Pour les hauts seuils par contre, c'est moins évident. Dans les faits, il faudrait un refuge comme il en existe dans les plus grandes villes.

Dans la plupart des régions du Québec, qui ont de l'offre à haut seuil, c'est toujours fait en partenariat avec un organisme à but non lucratif , explique le PDG du CISSS , Jean-Christophe Carvalho.

Le CISSS offre du soutien, mais l'expertise provient de l'organisme en question. Nous avons des échanges, mais je n'ai toujours pas de partenaires formellement identifiés , indique M. Carvalho.