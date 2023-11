Plan stratégique pour 2023-2032 : la STS mise sur la fidélisation de la clientèle

En raison d’une faible croissance démographique qui caractérise le paysage régional, la Société de transport du Saguenay (STS) entend surtout miser sur la fidélisation de la clientèle au cours des prochaines années.

C’est ce qu’on peut notamment lire dans la planification stratégique 2023-2032, qui a été déposée mardi lors de la séance du conseil municipal de Saguenay qui s’est tenue à La Baie.

La STS s’attend à une diminution de la clientèle traditionnelle des modes de transport collectif, à l’exception du transport adapté, qui devrait connaître une croissance de clientèle en raison du vieillissement de la population.

Elle prévoit notamment l'implantation progressive du transport sur demande là où l'achalandage est plus faible et une hausse de service sur les lignes plus fréquentées.

L’évolution démographique de la ville, qui reflète à la fois des réalités locales et des dynamiques nationales, aura donc une influence importante sur les déplacements et la demande en transport. Parmi celles-ci, on peut s’attendre à observer une diminution de la clientèle traditionnelle [...]. Les motifs de déplacement, la répartition des horaires et les destinations demandées pourraient aussi changer en lien avec l’évolution du tissu démographique , peut-on lire dans le document.

La STS souhaite aussi favoriser le transport alternatif comme les vélos libre-service. Si un peu plus de 3000 sorties Accès Vélo ont été effectuées en 2022, la cible pour 2032 est de 31 000 utilisations.

Elle souhaite aussi augmenter ses revenus autonomes. D’une hauteur de 4,6 millions de dollars en 2022, la cible pour 2032 est de 6,8 millions de dollars. Un cadre financier a notamment été mis en place afin d’avoir une vision à long terme pour ses dépenses et ses revenus.

Au chapitre des infrastructures, la société de transport entend construire une nouvelle station multimodale avec stationnement incitatif à Chicoutimi-Nord et rénover les terminus du Faubourg Sagami et de Sainte-Thérèse, tous deux dans l’arrondissement de Jonquière.

En ce qui concerne la flotte de véhicules entend remplacer graduellement des autobus de 40 pieds par de plus petits autobus de 15 pieds.

L’amélioration globale de la note de satisfaction des clients fait aussi partie des objectifs de la société. Actuellement de 70 %, elle vise un taux de 85 % en 2032.

Avec Catherine Paradis