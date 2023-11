Les applications de Meta sont les plus gourmandes en données, selon un rapport

Parmi les 100 applications mobiles les plus téléchargées des magasins App Store et Google Play, Facebook, Instagram et Messenger sont celles qui récoltent le plus de données, selon un rapport de TRG Datacenters publié mardi.

Lorsqu’on télécharge un logiciel par l'intermédiaire d’un magasin d’applications, on octroie des permissions aux développeurs pour récolter certaines données. Parmi celles-ci, on compte souvent l’adresse courriel, le numéro de téléphone et parfois même des informations financières. Certaines autorisations – incluses dans le rapport – sont toutefois facultatives.

Pour ce qui est du trio d'applications de Meta, celles-ci demandent aux utilisateurs et utilisatrices d’accorder l’accès à 14 informations, allant de la localisation personnelle aux fichiers multimédias, en passant par l’historique de navigation en ligne.

Meta n’est pas la seule entreprise à être montrée du doigt par le rapport. Sur les appareils d’Apple, les applications YouTube, LinkedIn et Instacart (livraison alimentaire) suivent de près avec 12 autorisations accordées. Elles ne demandent toutefois pas de données sur la santé des utilisateurs et utilisatrices, et LinkedIn s’abstient de récolter des données sur l’historique de navigation.

L’application TikTok, qui a souvent été sur la sellette pour sa gestion des données, demande pour sa part 11 informations.

Ce sont 45 % des 20 applications les plus téléchargées de l’App Store qui demandent l’accès à 11 données.

Sur les appareils de Google

Pour ce qui est du magasin d’applications Google Play Store, le nombre moyen de demandes d'autorisation d’accès est plus élevé, soit 12.

Ouvrir en mode plein écran Facebook, Instagram et Messenger, trois applications de Meta, récoltent autant d'informations qu'elles soient téléchargées sur l'App Store ou sur le Google Store. Photo : Gracieuseté : TRG Datacenters

La quatrième place des outils demandant le plus de données revient à Facebook Lite (une version allégée de Facebook), suivie de Google et Gmail (messagerie de Google). Le géant californien de l’informatique demande l’accès à 13 données sur ce magasin. C’est deux de plus que la version iOS, qui n’en demande que 11.

Scénario semblable du côté du réseau social X (ex-Twitter), qui demande 7 données sur l’App Store, contre 11 sur le Google Play Store.

Avec environ 85 % de la population mondiale possédant un téléphone connecté à Internet [selon Statista], et chaque appareil contenant en moyenne 80 applications, la quantité de données disponibles pour les spécialistes du marketing et les pirates informatiques est énorme.

Le directeur de TRG Datacenters recommande de limiter le nombre d’autorisations utilisées par application .

Les propriétaires de téléphones intelligents peuvent se rendre dans les paramètres de leur appareil pour retirer certaines autorisations pour chaque application. Même si les applications fonctionnent mieux lorsque certaines fonctions sont activées, la sécurité de vos données doit être prioritaire , précise Chris Inkle.

Les données personnelles en ligne ont fait l’objet de 6,1 millions de violations en 2022, selon Statista.