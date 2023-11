Les rumeurs d’élections ont coûté cher au Nouveau-Brunswick

Les machines électorales des différents partis politiques au Nouveau-Brunswick se sont mises en branle ces derniers mois en raison de rumeurs persistantes d’élections hâtives qui n’ont finalement jamais eu lieu. L’exercice a été demandant et l’opposition souhaite que des changements soient apportés afin que la situation ne se reproduise plus.

Depuis 2007, les élections générales sont à date fixe au Nouveau-Brunswick, tous les quatre ans.

La date fixe, ça nous aide avec de bonnes plateformes avec des candidatures diversifiées , explique la cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt.

Ce qui n’a pas empêché Blaine Higgs — et il est le premier ministre à le faire pour la deuxième fois depuis cet ajout à la loi sur l’Assemblée législative — de convoiter publiquement l’idée de déclencher des élections avant la date prévue d’octobre 2024.

Il s'est ensuite ravisé la semaine dernière, mettant fin à un suspense qui aura duré plusieurs mois.

L'équipe de Blaine Higgs était visiblement prête à des élections, comme le montre la photo de cet autobus de campagne aperçu à Moncton au début de novembre.

Bien que Blaine Higgs écarte maintenant cette idée pour le reste de 2023, il n’en reste pas moins que cet exercice a eu un impact financier.

Le parti libéral n’est pas heureux que le premier ministre ait gaspillé de l’argent parce qu’il ne pouvait pas prendre position et qu’il s’intéressait à ses ambitions propres , déclare Susan Holt.

La directrice générale du Parti vert du Nouveau-Brunswick, Claire Kelly-Orozco, déplore pour sa part le temps et l’énergie demandés à plusieurs personnes de la province ces derniers mois, pour finalement pas grand-chose.

Les dossiers qui n’étaient pas avancés par les fonctionnaires, les médias et les députés qui ont été distraits , donne-t-elle en exemple.

Les élections hâtives ça donne seulement [du temps] aux nouveaux candidats pour se faire connaître de la communauté.

Selon Claire Kelly-Orozco, un constat important ressort de cette situation : les élections hâtives ne sont pas bonnes pour cette province pour la démocratie .

Miser sur les élections à date fixe

Les élections à date fixe ont comme objectif de dissuader un premier ministre de déclencher des élections au moment le plus avantageux pour la réélection de son gouvernement et pour des raisons partisanes.

Toutefois, un premier ministre peut actuellement déroger à cette règle s'il en fait la demande.

De nombreux premiers ministres ont exploité cette faille , souligne le politologue de l’Université Saint-Thomas, Tom Bateman.

Les libéraux et les verts appellent maintenant à une réforme, pour qu’il soit plus difficile pour un premier ministre de déclencher des élections hâtives.

Claire Kelly-Orozco, directrice générale du Parti vert du Nouveau-Brunswick, le 7 novembre 2023.

Selon le Parti vert, les députés devraient pouvoir voter sur une motion d’élection anticipée.

Ça serait plus juste pour l’électorat , avance Claire Kelly-Orozco. [Si] c’est vraiment quelque chose que tout le monde veut, une élection hâtive, d’avoir cette décision dans les mains d’une seule personne ce n’est pas juste.

Tom Bateman doute par ailleurs que ce soit possible en raison de la faille dans la loi actuelle. Il considère en fait que l’on devrait abroger la règle de la date fixe.

Dépenses et bénévolat

Dans la foulée des rumeurs d'élections hâtives, le Parti vert a dépensé 12 000 $, une somme qui servira la prochaine campagne.

C’est un investissement, on a créé un nouveau site web, un nouveau design et on a préparé 22 candidats confirmés, mais on a aussi levé des fonds pour presque 30 000 $ , dit Claire Kelly-Orozco.

On a presque travaillé 24 h sur 24. On a perdu la fin de semaine de l’Action de grâce. Nous sommes une petite équipe, mais on a travaillé tellement fort.

La libérale Susan Holt affirme que son parti a aussi mis beaucoup de temps dans le travail de préparation en vue d'une possible campagne.

On a des bénévoles qui nous ont donné des semaines de travail , dit Susan Holt. Toute la première semaine de campagne était planifiée, et ça prend du temps.

Susan Holt indique que son parti a perdu 5000 $ en frais de location et de lettrage de véhicule cet automne.

Élections Nouveau-Brunswick a aussi déployé des ressources additionnelles pour se préparer à un déclenchement hâtif, pour l’embauche et la formation du personnel électoral, l’impression et l’emballage de matériel de formation, ainsi que des équipements nécessaires à l’organisation d’une élection.

L'organisme n’est pas actuellement en mesure de fournir un chiffre total des dépenses.

Prêts pour les prochaines élections

L’exercice semble aujourd’hui se retourner contre le gouvernement Higgs, aux yeux des partis d’opposition. Ces partis ont accéléré le travail de recrutement et de développement de leur plateforme et sont désormais prêts à toute éventualité.

Les libéraux ont deux candidats confirmés et cinq autres nominations sont prévues d’ici la fin de l’année, 22 candidats sont confirmés pour le Parti vert.

Susan Holt ajoute que l’ensemble des 16 députés libéraux actuels vont se représenter. Notre équipe est beaucoup plus forte à ce point , clame-t-elle.

Même son de cloche chez les verts. Ce qu’on a fait était un meilleur investissement pour être même mieux préparé pour l’élection générale , affirme Claire Kelly-Orozco.

Le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick n’a pas répondu à notre demande d’information et le premier ministre Blaine Higgs n’a pas souhaité commenter.

Il a par ailleurs laissé entendre que des élections hâtives au printemps seraient encore possibles.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach