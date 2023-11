Des enseignants sonnent l’alarme sur la hausse de la violence sur leurs lieux de travail

En Saskatchewan, des enseignants expriment des préoccupations concernant l'augmentation des incidents violents dans les établissements scolaires de la province.

Selon les résultats d'un sondage (en anglais) (Nouvelle fenêtre) rendus publics en octobre par la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF), 35 % des membres répondants rapportent avoir été victimes d'actes de violence sur leur lieu de travail au cours des cinq dernières années.

De plus, la majorité des enseignants sondés, soit 87 %, considère que la gestion des salles de classe s'est avérée plus complexe au cours des deux dernières années.

Plus du tiers des enseignants de la province se disent victimes de violence au travail.

Le président de l'Association des enseignants et enseignantes fransaskois (ALEF), Daniel Dion, dénonce pour sa part la hausse de la violence constatée au sein des salles de classe de la province.

La violence n'est pas nécessairement attendue, elle arrive de façon inattendue dans la majorité des cas. C'est difficile de prédire , précise-t-il.

On a une responsabilité non seulement envers notre propre sécurité, mais aussi la sécurité des autres élèves qui se trouvent en salle de classe , ajoute-t-il.

On ne remarque pas juste au sein de notre conseil, mais un peu partout dans la province, une augmentation du taux de violence dans les salles de classe.

Un sentiment partagé avec la directrice générale associée de la STF , Angela Banda, qui souligne que la Loi sur l’éducation de la Saskatchewan interdit aux enseignants de se soustraire à leur devoir d'enseignement.

[La hausse des incidents violents] pose un enjeu pour un enseignant ou une enseignante parce que là ça se peut qu'ils se sentent mal à l'aise ou en danger et sentent que les autres élèves sont en danger aussi, mais il y a une obligation de travailler pour essayer de mettre en place un plan , affirme-t-elle.

Par ailleurs, la STF et l’ ALEF sont d'avis que la montée de la violence ne relève pas de la responsabilité des enfants, mais découle d'une insuffisance de ressources dans les salles de classe.

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, une porte-parole du gouvernement provincial souligne qu'il a alloué une somme de 40 millions de dollars en juin dernier afin d'assister les divisions scolaires dans la gestion de l'expansion des classes et de leur degré croissant de complexité.

Selon la province, une partie de cet investissement, soit 20 millions de dollars, est spécifiquement destiné au recrutement d'enseignants et de personnel de soutien pour les salles de classe.

Le financement de la croissance des effectifs est fourni aux divisions scolaires en fonction des effectifs réels afin de s'assurer que les fonds sont investis là où les besoins sont les plus importants , souligne la porte-parole.

En tant qu'employeur, les divisions scolaires ont la responsabilité de respecter toutes les exigences en matière de santé et de sécurité au travail afin de fournir un environnement de travail sûr et de mettre en place des plans et des processus pour assurer la sécurité des élèves et du personnel , note-t-elle.

Avec les informations de David Houle