Un bœuf musqué repéré dans le nord de l’Alberta

Une résidente de Fort Chipewyan, dans le nord de la l’Alberta, a dû recourir le mois dernier à un freinage d’urgence pour éviter de percuter un bœuf musqué. Apercevoir cet animal sauvage typique de l’extrême nord canadien dans ce hameau albertain est un événement rare.

Darlene Cardinal a vu le bœuf musqué alors qu'elle rentrait chez elle en voiture de l'aéroport de Fort Chipewyan, le samedi 28 octobre.

Après avoir évité la collision, son premier réflexe a été de commencer à filmer l'animal. J'étais en état de choc parce que je n'arrivais pas à croire ce qui se passait [sous mes yeux] , raconte-t-elle.

Mme Cardinal, qui a partagé la vidéo sur les médias sociaux, était convaincue que l’animal qu’elle a filmé était un bison. C’est à travers le flot de commentaires reçus qu'elle a appris qu’il s'agissait en fait d'un bœuf musqué.

Je me suis dit : "Wow, un bœuf musqué, [c’est] encore plus bizarre, encore plus rare".