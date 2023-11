Témoignage bouleversant à l’enquête sur la mort de Lexi Daken

La jeune Lexi Daken s'est sentie comme un fardeau lors de son passage à l'urgence de l'hôpital de Fredericton, quelques jours avant sa mort, selon le témoignage de son père. Lors du deuxième jour de l'enquête du coroner sur son décès, le père de l'adolescente a décrit les difficultés qu'a eues sa fille pour obtenir des soins.

Les témoignages présentés mardi ont permis de retracer la dernière visite de l'adolescente à l’hôpital Dr Everett Chalmers, le 18 février 2021.

Lexi Daken, qui avait des idées suicidaires, est arrivée à l’hôpital en avant-midi, accompagnée par une conseillère de l’école secondaire Leo Hayes. Son père, qui a tout de suite été mis au courant, travaillait ce jour-là à Saint-Jean.

Au triage, les infirmières ont estimé que le cas de l’adolescente était de niveau 3, ce qui signifie que tous les cas jugés plus urgents ont passé avant elle. L’attente a duré plus de huit heures.

Émily Caissy est la coroner qui préside à l'enquête sur la mort de Lexi Daken. (Photo d'archives)

Tout au long de son attente à l’hôpital, l’adolescente était accompagnée de la conseillère.

Son père, Chris Daken, qui s’est présenté à l’hôpital, n’a pas pu rester sur place à cause des restrictions liées à la pandémie. Après discussion avec la conseillère, il a été décidé que celle-ci resterait avec Lexi et que le père attendrait à la maison. Il est resté en contact avec sa fille toute la journée.

Évaluation rapide de l’état de Lexi

Vers 19 h 15, la Dre Rebecca McGinn, médecin aux urgences de l'hôpital Dr Everett Chalmers, a rencontré Lexi pendant une trentaine de minutes, afin d’évaluer son état de santé mentale, entre autres en observant son comportement, son état d’esprit, sa façon de s’exprimer, ainsi qu’en lui posant plusieurs questions.

La Dre McGinn a estimé que les risques que l’adolescente mette sa vie en danger étaient compensés par des facteurs comme le soutien familial. Deux choix ont donc été offerts à Lexi, soit attendre deux heures de plus pour voir un psychiatre à l’hôpital, ou retourner chez elle et attendre un appel pour consulter un psychiatre.

Toutefois, la médecin n’a pas communiqué directement avec le père, et Lexi aurait dit qu’elle se sentait en sécurité de retourner à la maison.

L’adolescente a donc décidé de rentrer chez elle. Elle a reçu son congé de l’hôpital à 20 h 25.

Témoignage bouleversant du père

Le père de Lexi, Chris Daken, a expliqué comment il a découvert pour la première fois, en novembre 2020, que sa fille avait de sérieux problèmes de santé mentale. Il a tout de suite pris des moyens pour qu’elle rencontre une thérapeute, qu’elle a rencontré à six reprises. Ces séances, selon le père, ont été bénéfiques pour la jeune fille.

Lors de sa dernière visite à l’hôpital, le 18 février, le père était certain que sa fille serait hospitalisée.

Je peux parler de santé mentale, je peux parler de beaucoup de choses, mais parler de Lexi… C'est difficile.

Chris Daken, le père de Lexi, est sorti de la salle d'audiences avec sa fille Piper.

Une fois de retour à la maison, le père et la fille ont passé un weekend ensemble, chez des membres de la famille dans la région de Saint-Jean. Ils ont même parlé d’un voyage qu’ils feraient à Terre-Neuve et d’expéditions de pêche.

Chris Daken a ensuite raconté comment il a été réveillé en pleine nuit, le 23 février, pour constater que Lexi avait tenté de mettre fins à ses jours. Il l’a aussitôt conduite à l’hôpital, où elle a été admise aux soins intensifs. Malgré les efforts du personnel médical, la jeune femme est morte le 24 février, six jours après s’être rendue à l’hôpital pour demander de l’aide.

Des procédures à changer

La famille de Lexi croit que le système médical doit changer pour mieux traiter les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, particulièrement lorsqu’elles demandent de l’aide d’urgence.

Cette enquête constitue une excellente opportunité pour des changements systémiques majeurs.

Selon Chris Daken, demander à une personne qui a des idées suicidaires d’attendre huit ou neuf heures à l’hôpital n’a aucun bon sens.

L'Hôpital régional Dr-Everett-Chalmers de Fredericton, où Lexi Daken a tenté d'obtenir de l'aide en février 2021.

Je ne dis pas que c'est la faute du médecin, mais si un patient arrive et dit « je veux me suicider » ou « j'ai l'impression que je vais me suicider », pour moi, cela devrait être un signal d'alarme tout de suite. Ne soyez pas poussé vers le bas de la liste, je pense que vous devriez être vu dès que possible , soutient Chris Daken.

Chris Daken dit que sa fille avait l’impression de déranger, à l’hôpital, et c’est ce qui l’a motivée à rentrer à la maison sans avoir obtenu l’aide souhaitée.

Si vous allez à l'hôpital et que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous allez vous suicider et qu'ils veulent vous refuser, battez-vous pour vos droits, n'écoutez pas ce qu'ils disent, battez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, et obtenez l'aide dont vous avez besoin , a-t-il lancé à sa sortie des audiences.

Je pense que cette enquête est une bonne opportunité pour la province de changer notre système à l’hôpital, parce que la santé mentale est plus pire que c’était plusieurs années passées , dit Piper Daken.

L’enquête de la coroner Emily Caissy devrait se conclure mercredi à Fredericton.

Des recommandations seront ensuite formulées afin de prévenir d'autres morts dans des circonstances semblables. Une enquête du coroner permet la présentation publique de preuves liées à un décès, mais n’attribue aucune responsabilité juridique.