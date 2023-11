Le Musée régional de la Côte-Nord accueille présentement une exposition itinérante créée par le musée Exploramer, à Sainte-Anne-des-Monts. Êtres d’exception. Quand science rivalise avec fiction porte sur les créatures qui vivent dans le Saint-Laurent et qui sont encore méconnues du grand public.

Est-ce que la crevette nordique est hermaphrodite? Est-ce que les vessies du homard se trouvent dans sa tête? Voilà le genre de questions auxquelles répond l'exposition Êtres d’exception. Quand science rivalise avec fiction.

Le but de l'exposition, en premier, c'est vraiment d'instruire autant les jeunes que les moins jeunes sur la biologie marine et de tout ce qui est vivant dans le Saint-Laurent. On peut voir des images de tout de sorte d'animaux marins, toute sorte de petits faits cocasses scientifiques sur la vie marine du Saint-Laurent , décrit l'aide-technicienne au Musée régional de la Côte-Nord, Mélissa Lacroix.

On parle aussi des scientifiques qui ont contribué à améliorer nos connaissances sur le sujet.

Produite par l'équipe d'Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts, l'exposition regroupe des photos, des vidéos, des enregistrements audio et même des jeux interactifs qui viennent appuyer le contenu scientifique.

Ces informations sur le monde des vivants dans le Saint-Laurent sont ensuite présentées sous différents thèmes, ajoute Mélissa Lacroix.

On apprend entre autres que les algues aussi ont besoin de photosynthèse, comme toutes les autres sortes de plantes. Il y en a une entre autres qui a des petites bulles jaunes et ça les aide à se transporter sur la surface de l'eau pour avoir accès à la lumière , donne en exemple l'aide-technicienne.

Le public pourra découvrir Êtres d’exception. Quand science rivalise avec fiction jusqu'au 19 mai 2024 au Musée régional de la Côte-Nord.

