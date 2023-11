Mardi, tôt le matin, 80 Canadiens sur les 450 qui sont bloqués dans la bande de Gaza ont obtenu l'autorisation de quitter ce territoire palestinien, assiégé et bombardé sans répit par l’armée israélienne depuis l’attaque meurtrière du Hamas il y a un mois.

Cependant, vers midi, seule une vingtaine d’entre eux ont pu franchir la frontière vers l’Égypte, indique Affaires mondiales Canada dans un courriel, évoquant une situation fluide et imprévisible . En fin d'après-midi, ce chiffre est monté à 59 Canadiens.

J’ai une bonne nouvelle à partager, une lueur d’espoir dans des moments difficiles : le premier contingent de Canadiens a pu être évacué de Gaza , a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans une vidéo diffusée sur la plateforme X.

Mohammad El-Rayyes fait partie de ce groupe réduit. Son père, Waddah El-Rayyes, qui se trouve actuellement en Arabie saoudite, a confirmé à Radio-Canada que son fils se trouve maintenant du côté égyptien du terminal de Rafah avec son épouse et son fils de 8 mois.

Il y a beaucoup de gens là-bas, c’est un peu chaotique, mais avec un peu de chance, ils pourront se rendre au Caire , affirme M. El-Rayyes, qui dit être en contact avec son fils, malgré la perturbation des connexions Internet et mobiles dans la région.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

En effet, plusieurs autres ressortissants étrangers et binationaux étaient également sur la liste d'évacuation approuvée par l'Autorité générale des passages et des frontières à Gaza, dont des Français, des Philippins, des Ukrainiens, des Allemands et des Britanniques.

Le Canada avait plus tôt déclaré aux citoyens coincés dans le territoire palestinien qu'ils pourraient être autorisés à sortir en fin de semaine dernière, mais le terminal de Rafah, l’unique passage non contrôlé par Israël qui relie la bande de Gaza au reste du monde, a été fermé pendant le week-end en raison d’attaques israéliennes.

Suivez notre couverture en direct de la guerre Israël-Hamas pour les dernières nouvelles.

Ouvrir en mode plein écran La citoyenne canadienne Seham al-Batnejy montre son passeport en attendant la réouverture du terminal de Rafah pour pouvoir rejoindre l'Égypte et rentrer au pays. Photo : Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Selon M. El-Rayyes, son fils et sa famille devraient arriver au Caire demain matin .

Pour expliquer ce délai, il invoque les formalités de passage à la frontière, en plus des contrôles de sécurité menés par les autorités égyptiennes, sans compter la longue et périlleuse route qui relie Rafah au Caire, en passant par le Sinaï. Longue de 320 km, elle nécessite environ huit heures de route en voiture pour qu'on soit en mesure de la traverser.

Le plus important, c’est que mon fils se trouve maintenant du côté égyptien de Rafah et qu’il est en sécurité [...], car, dans la bande de Gaza, il n’y a pas d’endroits sûrs. [...] C’est l’enfer sur terre, c’est l’horreur.

Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, au moins 1400 personnes sont mortes en Israël, selon les autorités israéliennes, alors que les bombardements ont fait 10 300 morts du côté palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas. Ce jour-là, 241 personnes ont été également enlevées par le Hamas et emmenées à Gaza, selon les autorités israéliennes.

Contacté par Radio-Canada, l’ambassadeur du Canada au Caire, Louis Dumas, dit avoir bon espoir que les 80 Canadiens qui ont été autorisés à traverser la frontière de Rafah pourront le faire mardi.

Mais il faut être réaliste, ajoute-t-il. Au final, c’est possible qu’on ne puisse pas le faire. On redouble nos efforts pour chercher ces gens-là, en plus des 370 autres qui sont toujours bloqués aussi dans la bande de Gaza.

Ouvrir en mode plein écran Des Canadiens ont attendu plusieurs jours avant de quitter la bande de Gaza à destination de l’Égypte en passant par le poste-frontière de Rafah. Photo : La Presse canadienne / Fatima Shbair

C’est une opération qui sera de longue haleine, honnêtement , soutient M. Dumas, rappelant que la région du Nord-Sinaï, dans le nord-est de l’Égypte, qui sépare Rafah du Caire, demeure une zone assez dangereuse et difficile d’accès .

Publicité

En 2018, l’armée égyptienne a lancé une opération antiterroriste dans cette zone, qui a récemment été le théâtre d'une insurrection de la branche égyptienne du groupe armé État islamique (EI).

Des oléoducs et gazoducs qui approvisionnent Israël et la Jordanie ont été régulièrement pris pour cible par les djihadistes. L’armée dit avoir tué plus d'un millier d'entre eux depuis le début de son opération, mais aucun bilan de source indépendante n'est disponible et le Nord-Sinaï est interdit aux journalistes.

Dans ses avis aux voyageurs, le gouvernement du Canada recommande à ses ressortissants d’éviter tout voyage dans cette région, faisant état de conditions de sécurité qui sont extrêmement imprévisibles . On y mentionne aussi qu’ un couvre-feu est en vigueur de 17 h à 7 h, en raison des opérations militaires égyptiennes contre des groupes terroristes dans la région .

Ottawa les met en garde aussi contre la présence de barrages routiers érigés par des groupes non autorisés ainsi que des enlèvements, des vols et des détournements de voiture perpétrés par des groupes armés et des terroristes dans le nord du Sinaï.

Ouvrir en mode plein écran Cet enfant attend avec ses parents d’avoir la permission de quitter la bande de Gaza en direction de l’Égypte en passant par le poste-frontière de Rafah. Photo : Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Le sud du Sinaï n’échappe pas à l’insécurité non plus, indique encore le gouvernement dans son avis, rappelant que des attentats terroristes y ont aussi eu lieu.

Publicité

C’est un défi assez exceptionnel , avoue l’ambassadeur du Canada au Caire, qui affirme qu’une équipe de 15 personnes a quitté Le Caire pour se rendre à Rafah dès 3 h du matin à bord d’un convoi formé de trois véhicules et de deux bus, chacun ayant la capacité de transporter 45 passagers.

Un imprévu a toutefois retardé de plusieurs heures l’arrivée de ce convoi à Rafah, la route ayant été fermée à la circulation en raison d’un brouillard qui a fortement réduit la visibilité, explique l’ambassadeur.

M. Dumas affirme toutefois que son équipe a pu compter sur l’aide de représentants de pays alliés qui étaient déjà sur place, à Rafah, dont des Français, des Britanniques et des Américains, pour assister les ressortissants canadiens évacués.

Waddah El-Rayyes, pour sa part, se dit très reconnaissant envers le gouvernement canadien. Il tient à remercier les agents du Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa, qui relève d’Affaires mondiales Canada, les qualifiant de personnes empathiques .

On ressent qu’ils veulent nous aider, mais on sait que la situation est assez compliquée pour tout le monde, dit enfin M. El-Rayyes. Honnêtement, sans le Canada, mon fils ne serait jamais sorti de Gaza.

Avec la collaboration d'Aimée Lemieux