Le CSSRN intervient pour freiner la montée de la violence à l’école

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) lance la campagne « Inspire le respect » dans le but de sensibiliser la communauté à la civilité en milieu scolaire.

La campagne se veut une réponse à la hausse observée des manifestations d'incivilité ces dernières années, de la part de parents, mais également d'élèves.

Le personnel des écoles, autant les enseignants, le personnel de soutien et les cadres recevaient de plus en plus sur les médias sociaux et par écrit des messages vraiment incivils, avec parfois des menaces, des menaces de mort, alors ça devenait gros , souligne la directrice générale du CSSRN, Anne-Frédérique Karsenti.

Trois capsules vidéo à saveur humoristique ont ainsi été produites, avec pour objectif de sensibiliser les parents à l’importance d’inspirer le respect à leurs enfants dans leur vie quotidienne.

Enseignante en 6e année à l'école Sacré-Coeur de Rouyn-Noranda, Karine Rivard signale que la hausse du nombre de comportements incivils chez les parents se répercute nécessairement sur ceux observés chez les enfants.

C’est assez étroitement lié, ça va de soi, on est des modèles. Même si un enfant est dans un milieu plus difficile, son modèle, c’est quand même son parent, alors c’est sûr que ce qu’il voit à la maison, il va le rapporter à l’école aussi , mentionne-t-elle.

Enseignante au préscolaire à l’école de Granada, Valérie Cimon abonde dans le même sens.

Il y a des petits mots que les enseignantes peuvent entendre, comme "innocente" ou des trucs comme ça. Quand l’enfant est dans la pièce, il entend ça. Ils ont l’air parfois de ne pas écouter, mais au fond, leurs oreilles sont bien ouvertes. Les parents sont des modèles pour eux, alors ils écoutent ça et c’est ce qu’ils vont tenter de reproduire , soutient-elle.

Karine Rivard, enseignante en 6e année à l'école Sacré-Cœur (à gauche), et Valérie Cimon, enseignante au préscolaire à l'école de Granada (à droite), ont toutes deux observé une hausse des manifestations d'incivilité depuis le début de leur carrière.

Les comportements violents en classe sont également plus fréquents, d’après Karine Rivard.

Des crachats, des coups de pied, des coups avec les bras et les jambes. Des chaises aussi qu’on peut recevoir, c’est pas drôle, mais ça arrive. Des insultes, des sacres, ça va dans tous les sens.

« Les enfants ne connaissent plus la limite »

Selon Valérie Cimon, qui compte 22 ans d’expérience en enseignement, ces conditions rendent le métier plus difficile à exercer qu’il ne l’était à ses débuts.

Au début de ma carrière, je le voyais peut-être un petit peu moins, ça m'impliquait peut-être moins émotionnellement. Oui, j’en vis un petit peu plus souvent, des situations par rapport à ça, autant avec les parents qu’avec les enfants. Oui, ç'a évolué. Il y en avait un peu avant, mais là, on le ressent un peu plus. Avec les médias sociaux, il y a d’autres façons de dire nos pensées, alors on le ressent plus , fait-elle observer.

Karine Rivard, qui cumule pour sa part 15 ans d’expérience comme enseignante, rappelle que le soutien des parents est essentiel dans l’établissement d’un climat respectueux à l’école.

On est dans une ère où le droit de parole, le fameux "j’ai le droit" qu’on entend tout le temps, il est assez exploité. "J’ai le droit de dire ça." Non, à un moment donné, il y a une limite, et la limite, c’est mon respect et c’est ton respect. Cette limite, les enfants ne la connaissent plus , déplore-t-elle.

Une première de plusieurs étapes

Les deux enseignantes sont optimistes de voir la campagne Inspire le respect contribuer à sensibiliser les parents d’élèves et ainsi prévenir l’escalade de situations vers la violence.

On est aussi des parents, mais en voyant les capsules, la journée qui décoiffe et tout ça, on s’est reconnues aussi là-dedans, affirme Mme Rivard. Alors, si nous on se questionne à savoir "Est-ce que je suis toujours correcte? Est-ce que je suis toujours civile?", on s’est dit que ça toucherait probablement les autres membres de la population.

La directrice générale du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, Anne-Frédérique Karsenti.

Anne-Frédérique Karsenti précise que la campagne promotionnelle ne constitue qu’une première étape et que d’autres mesures, dont la mise sur pied d’une directive sur la civilité en milieu de travail, s’ajouteront dans les prochains mois.