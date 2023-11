48 places en garderie passeront à 8,85 $ par jour à La Sarre

Les familles de La Sarre auront bientôt accès à plus de places subventionnées en service de garde.

La députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, annonce que les 48 places de la garderie privée Ti-Minou Chez Rosie passeront de non-subventionnées à subventionnées d’ici le 31 mars prochain. Dix de ces places sont réservées aux poupons de 12 mois et moins.

Il s’agissait, selon le ministère de la Famille, de la dernière installation privée non-subventionnée en Abitibi-Témiscamingue.

Les familles paieront donc 8,85 dollars par jour par enfant, comme dans les CPE, et Québec comblera l’écart avec une subvention. En opérations depuis une vingtaine d’années, la garderie Ti-Minou Chez Rosie souhaitait faire cette transition depuis un moment déjà.

Étant donné que c’était quand même une garderie qui a un permis de 48 places et que souvent, ils ouvraient une dizaine de places à la fois, ç'a été un petit peu plus difficile pour nous , affirme Martin Langevin, responsable de l’administration.

Plus abordable

Selon M. Langevin, il s’agit d’une bonne nouvelle pour les familles, qui auront accès à des places à un prix plus abordable dans le contexte difficile actuel. La garderie pourra aussi combler plus facilement toutes ses places. Il souhaite d’ailleurs procéder à la conversion le plus rapidement possible.

On n’a jamais eu de misère à les combler, sauf que depuis cette année, c’est beaucoup plus difficile. Les parents sont beaucoup moins aptes à payer le prix total. Le montant de la subvention est souvent la première question qui nous est posée. On avait plusieurs réservations, mais toutes les fois que les gens trouvaient une place subventionnée, ils annulaient. Techniquement, on ne devrait plus avoir d'annulations pour ça , estime Martin Langevin.

Peu de changements

Outre le prix, les familles ne devraient pas remarquer de différences majeures avec ce virage.

Certains changements nous sont demandés, mais ils sont déjà faits. Par exemple, un conseil de parents, nous l'avons déjà établi il y a plusieurs années. Les normes, c’est la même chose. On suit les normes des garderies de type CPE depuis plusieurs années. Alors physiquement, il ne devrait pas y avoir de changements ou très peu , mentionne Martin Langevin.

La garderie Ti-Minou Chez Rosie fait déjà travailler une dizaine de personnes, dont des éducatrices, des cuisinières et des gestionnaires. Elle prévoit embaucher une éducatrice additionnelle pour ouvrir une deuxième pouponnière.