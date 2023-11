Du Cameroun à l’Université d’Ottawa : le parcours atypique de Jacques-Mélaine Guetema

Son histoire est digne d’un film. Jacques-Mélaine Guetema est le héros d’un scénario improbable dans lequel le Camerounais est devenu un membre important de l’équipe masculine de basketball des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa grâce à son téléphone.

L’histoire avait pourtant bien commencé. Guetema a quitté son pays d’origine en direction de Moncton en 2020 pour y entreprendre des études en ingénierie. Il rêvait aussi de pratiquer son sport favori pendant son parcours universitaire. Le hic : l’Université de Moncton n’a pas de programme de basketball.

Puis est arrivée la pandémie de COVID-19 dans le rôle du vilain. Guetema n’avait pas le choix, il devait rester dans les Maritimes, le temps que les choses se placent. Ça ne l’a pas empêché d’élaborer un plan.

J’ai commencé à filmer mes entraînements, à filmer mes matchs dans une ligue masculine locale , a-t-il raconté. Je mettais un trépied et mon téléphone et je filmais. Quand je rentrais, je passais des heures à découper, prendre les meilleures actions et faire une compilation.

L’athlète de 22 ans a envoyé ses faits saillants par courriel à plusieurs universités et a reçu une réponse positive de l’Université d’Ottawa. En 14-15 ans avec l’équipe, j’ai dû recevoir un millier de courriels comme ça. Il est toutefois le seul à s'être joint à l'équipe de cette façon , a expliqué James Derouin, l’entraîneur-chef des Gee-Gees.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef James Derouin est aux commandes du club masculin des Gee-Gees depuis 2010 (Photo d'archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Ce dernier a rapidement identifié de grandes qualités athlétiques chez Guetema, en plus de sa combativité et de son énergie. Sauf que celui-ci n’avait que peu d’expérience dans une structure de jeu.

L’arrière a donc traversé quelques épreuves à ses débuts. Il n’a obtenu que trois et quatre minutes de jeu à son premier week-end dans l’uniforme des Gee-Gees, un coup dur pour l'orgueil.

Ça m’a dérangé, j’étais énervé, j’avais tous les sentiments en même temps , a avoué le futur ingénieur civil. J’ai observé aux entraînements et je me suis rendu compte de ce qu’ils ont besoin, qu’est-ce que je peux leur apporter et qu’ils n’ont pas actuellement. C’est ce que j’ai fait, j’ai comblé tous les petits trous.

Résultat : son temps de match a progressé semaine après semaine. Il a joué les 22 rencontres et a maintenu une moyenne de 7,2 points par partie.

À la fin de sa première saison, il a été nommé recrue masculine de l’année à l’Université d’Ottawa et a été inclus au sein de l’équipe d’étoiles recrues des Sports universitaires de l’Ontario (SUO).

À sa première rencontre, il a causé plus de revirements et de fautes qu’il a marqué de points. Maintenant, il est un partant dans notre équipe et le deuxième meilleur pointeur , a souligné Derouin, qui dit ne jamais avoir vu une aussi grande progression dans sa carrière. Il est un de mes joueurs préférés.

La fin du scénario dont rêve Guetema? Réussir une carrière chez les professionnels après son stage universitaire, avant de mettre à profit son éducation d’ingénieur. Le but est de toucher le ciel , rien de moins.

Avec les informations de Jonathan Jobin