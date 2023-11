La plupart des athlètes de la Nouvelle-Écosse sont revenus des Jeux panaméricains à Santiago, au Chili, et certains avaient des bagages un peu plus lourds, car ils rapportent un total de huit médailles.

Wyatt Sanford, originaire de Kennetcook, a remporté la première médaille de la Nouvelle-Écosse en remportant l'or en boxe. Il a remporté ses quatre matchs dans la division des 63,5 kg.

Je suis ravi et c'était formidable de remporter la médaille d'or , dit l’athlète qui vit et s'entraîne maintenant à Montréal, où se trouve le siège social de l'équipe nationale de boxe.

Il n'y a vraiment pas de meilleure sensation que de monter sur le podium en écoutant l'hymne national canadien.

Le boxeur de Kennetcook Wyatt Sanford, à gauche, et son épouse, la plongeuse québécoise Pamela Ware, ont remporté un total combiné de quatre médailles aux Jeux.

Sa performance a aussi valu au joueur de 25 ans une place dans l'équipe canadienne qui participera aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Ce sera sa deuxième participation.

Sa nouvelle épouse, la plongeuse québécoise Pamela Ware, revient aussi décorée de 3 médailles, deux d'or et une d'argent.

Pendant la compétition au Chili, j'ai dit en plaisantant qu’il fallait que je gagne l'or parce que ma femme en avait déjà deux' , raconte Wyatt Sanford.

En athlétisme, Sarah Mitton, de Brooklyn, a remporté l'or au lancer du poids féminin. La lanceuse du comté de Queens est parmi les meilleures au monde et une favorite pour une médaille aux Jeux olympiques l'été prochain.

La Canadienne Sarah Mitton lors de la finale du lancer du poids féminin à l'Estadio Nacional de Chile à Santiago, le jeudi 2 novembre.

Les pagayeurs de la Nouvelle-Écosse ont aussi remporté des médailles.

Michelle Russell, de Fall River, a remporté la médaille d'or au 500 mètres K-1 féminin. L'athlète de 31 ans a maintenant remporté quatre médailles aux Jeux panaméricains au cours de sa carrière.

Craig Spence, de Dartmouth, a remporté l'or au 500 mètres masculin en C-2, tandis que Sloan MacKenzie, de Windsor Junction, a remporté l'or au 500 mètres féminin en C-2.

Connor Fitzpatrick, un autre pagayeur de Dartmouth, a remporté le bronze au C-1000 mètres et Riley Melanson, également de Dartmouth, faisait partie de l'équipage féminin du 500 mètres K-4 qui a remporté l'argent.

Puis Ian Gaudet, de Dartmouth, à sa première épreuve de canotage avec l'équipe senior du Canada, faisait partie de l'équipage masculin médaillé d'or du K-2 500.

C'était le meilleur résultat que j'aurais pu espérer et je n’aurais pas pu avoir plus de plaisir , raconte l’athlète de 20 ans. J'ai regardé des épreuves seniors toute ma vie et maintenant que je peux enfin participer avec ces gars-là, c'est tellement amusant et c'est vraiment un rêve pour moi.

La Canadienne Ellie Black n'a pas offert une performance à la hauteur de son talent aux mondiaux de gymnastique d'Anvers et termine 16e du concours complet individuel.

La gymnaste d'Halifax, Ellie Black a choisi de ne pas participer aux Jeux panaméricains. La jeune femme de 28 ans a récemment participé aux Championnats du monde de gymnastique artistique en Belgique et a décidé qu'il était important pour elle de prendre le temps de se reposer et de récupérer.

Les Jeux panaméricains allaient être très serrés après les Championnats du monde , explique-t-elle.

Je voulais également m'assurer de donner la priorité au temps de récupération après les championnats du monde, car il est crucial d'avoir suffisamment de temps de repos et d’entraînement avant d'aborder l'année olympique 2024.

Le Canada a terminé quatrième au classement général des médailles derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique.

Deux Néo-Écossais se rendront au Chili pour les Jeux parapanaméricains. Ian Kent, en tennis de table, et David Bambrick, au lancer du poids. Les compétitions débuteront plus tard en novembre.

