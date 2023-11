Vers davantage de programmes à l’Institut maritime du Québec

Le Collège de Rimouski vient de conclure un partenariat avec l'Université de Toulon en France, spécialisée en sciences et économie de la mer.

En vertu de cette entente, l'Institut maritime du Québec, une composante du Collège de Rimouski, bonifiera ses services de formation continue et son éventail de programmes. On est en train de cartographier l'ensemble des besoins dans l'industrie maritime. Et puis, il faut réfléchir aux meilleures formes à donner à ce type de formation. On n'exclut rien , mentionnait le directeur général du Collège, François Dornier, mardi en conférence de presse.

Ça peut toucher [...] au diplôme d'études collégiales, mais ça peut aller sur des microformations, de la formation à distance, du perfectionnement.

Les deux institutions comptent partager leur expertise et élaborer des formations complémentaires, en plus d'offrir la possibilité à leurs étudiants de réaliser des sessions d'étude et des stages internationaux.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Collège de Rimouski, François Dornier, en compagnie de Julie Gasse, directrice des formations continues et du développement institutionnel et de Thierry Soriano de l'Université de Toulon. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

L’université française s’intéresse particulièrement à la logistique et l'architecture navale, des programmes qui sont offerts aux étudiants de Rimouski, mais pas à ceux de Toulon. On ne peut pas leur offrir ça et si on arrive à monter des collaborations sur un semestre, on peut imaginer [...] d’envoyer nos étudiants pour quelques mois , explique le vice-président délégué au développement des axes stratégiques de l’Université de Toulon, Thierry Soriano.

En recherche, on va essayer de développer des projets communs, autour des sciences de la mer, autour de la sécurité, de la maintenance et des systèmes d’information.

L’intérêt, c’est aussi du côté de la formation continue, où on va pouvoir bénéficier d’un transfert d’expertise qui est déjà très établi à Toulon et que nous allons pouvoir transférer dans nos programmes , indique la directrice des formations continues et du développement institutionnel du Collège de Rimouski, Julie Gasse.

Sans vouloir s'avancer sur un échéancier précis, François Dornier espère que de nouvelles formations seront offertes au cours des prochaines années à l’Institut maritime du Québec. Il croit que les besoins de l'industrie sont appelés à croître et à se transformer.