Un nouveau souffle pour Jonquière-Médic

La campagne de recrutement de nouveaux médecins pour Jonquière-Médic a donné de bons résultats, si bien que le service peut reprendre après plusieurs mois d’interruption.

L’organisme pourra de nouveau répondre aux demandes médicales à domicile à compter du 13 novembre. Neuf médecins formeront l’équipe médicale.

En l’espace de trois ans, Jonquière-Médic n’a pu offrir des services que partiellement l’automne 2022 pour les personnes en perte d’autonomie sévère et à faible mobilité.

Financement

Jonquière-Médic lance aussi sa campagne de financement. Le président d’honneur est le député de Jonquière, Yannick Gagnon. Celui-ci continue d’ailleurs le travail en coulisses pour bonifier l’offre de service de l’organisme en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les citoyens de l’arrondissement de Jonquière et les entreprises sont invités à faire un don à l’organisme pour assurer le maintien des activités.

Jonquière-Médic a besoin d’environ 225 000 $ annuellement pour assurer ses services. Le fondateur, le Dr Claude Gagnon, estime que Jonquière-Médic coûte environ 10 $ à chaque résident de Jonquière, ce qui permet au personnel de voir environ 9000 patients.

Donnez 5 $, donnez 10 $ à Jonquière-Médic, ça va permettre de survivre. C’est ce que les gens font depuis bien des années, sauf que là, c’est un peu plus criant parce qu’on n’a fait zéro campagne de financement depuis la COVID-19. On a vécu sur notre bas de laine depuis ce temps-là, mais les choses étant ce qu’elles sont, le bas de laine baisse et on va avoir besoin de se renflouer , a-t-il mentionné.

Les horaires des médecins de Jonquière-Médic sont complets jusqu’au 31 décembre. Pour obtenir un rendez-vous, les citoyens de Jonquière peuvent contacter le service au téléphone dès 7 h 45 le 13 novembre ou utiliser le site Internet.