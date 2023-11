Neige et pluie verglaçante dans le sud-ouest du Manitoba

Les habitants de l’ouest du Manitoba doivent se préparer à une accumulation rapide de neige et une perte de visibilité, selon Environnement Canada. L’agence météorologique a publié une série d’alertes pour l’ouest de la province, incluant les régions de Dauphin, Russell, Minnedosa, Virden et Souris où 10 cm de neige sont prévus mardi.

Une neige forte devrait ainsi tomber sur certains secteurs de l’ouest du Manitoba, prévient Environnement Canada, qui ajoute que la neige sera très forte par moments, avec une visibilité presque nulle et une rapide accumulation de neige .

Régions faisant l'objet d'un bulletin météorologique spécial Dauphin, Russell, Roblin et Winnipegosis

Minnedosa et le parc national du Mont-Riding

Virden, Souris

Environnement Canada invite donc les habitants des régions concernées à se préparer à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement .

En entrevue, la météorologue Natalie Hasell demande aux automobilistes de redoubler de prudence à cause de l’impact de l’accumulation de neige et de pluies verglaçantes sur les conditions routières. Elle recommande donc, avant de quitter, de vérifier l’état des conditions routières, celui de son véhicule et de se munir d’une trousse d’urgence.

Heureusement on ne parle pas d’une température très froide ou de vent très fort.

Elle indique également que le système météorologique qui provient de l’Ouest se déplace très lentement. Les précipitations devraient ainsi se poursuivre dans les prochains jours alors que ce système restera en place jusqu’à demain soir et peut-être même jusqu’à jeudi.

Les conditions météorologiques devraient se dégager d’ici vendredi.

