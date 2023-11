Sans surprise, la mise à jour budgétaire du gouvernement Legault, mardi, a laissé les partis d'opposition sur leur faim. Québec solidaire (QS), entre autres, juge que la Coalition avenir Québec (CAQ) est « cheap », et elle lui reproche notamment de ne pas en faire assez pour venir en aide aux banques alimentaires, qui crient famine.

Il y a des feux à éteindre partout, actuellement : en logement, sur le marché de l'immobilier, en itinérance, dans le transport en commun... Et qu'est-ce que la CAQ fait, actuellement? Ils attendent qu'il pleuve , a dit d'entrée de jeu la députée Christine Labrie, en réaction à l'énoncé économique du ministre des Finances, Eric Girard.

À ses côtés, son collègue Haroun Bouazzi a pour sa part accusé la CAQ d'avarice, elle qui n'aura pas daigné, dit-il, accorder aux banques alimentaires les 18 millions de dollars qu'elles réclament de toute urgence pour répondre à la demande à l'approche des Fêtes.

On parle de 10 millions sur la table, a-t-il souligné. C'est "cheap"; je ne vois pas d'autre mot.

À la période des questions qui a suivi, le ministre Girard a toutefois assuré qu'il ferait le suivi nécessaire. S'il manque 8 millions, Madame la Présidente, ça va nous faire plaisir de le trouver, a-t-il déclaré. On ne fera pas de politique avec ça.

Selon le ministre, la différence tient au fait que la demande du réseau des Banques alimentaires du Québec, qui était à l'origine de 10 millions de dollars, a récemment augmenté de 8 millions, au moment où la rédaction de l'énoncé économique était déjà bien avancée.

Selon QS , le gouvernement ne se serait pas retrouvé avec un cadre financier aussi serré s'il n'avait pas accordé des baisses d'impôt de 1,7 milliard de dollars dans son dernier budget.

Une plus grande marge de manœuvre, par exemple, lui permettrait peut-être aujourd'hui de trouver plus facilement un terrain d'entente avec les syndiqués du secteur public, a fait remarquer Haroun Bouazzi.

Entre avoir cette baisse d'impôt là et avoir des services publics qui fonctionnent et bien payer les fonctionnaires qui s'occupent de nous, de nos malades et de nos enfants, il est évident pour nous que c'est un mauvais choix , a-t-il déclaré.

La CAQ a perdu le contrôle, disent les libéraux

Le Parti libéral du Québec (PLQ), de son côté, a aussi déploré mardi le peu de marge de manœuvre dont dispose actuellement le gouvernement caquiste.

Le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay, lui reproche entre autres d'avoir dépensé de manière irrationnelle ces dernières années, notamment en envoyant des chèques aux Québécois à deux reprises depuis l'an dernier, soit un premier versement de 500 $, puis un autre de 400 à 600 $.

Le premier ministre Legault, estime M. Tanguay, a tout simplement perdu le contrôle des finances publiques. Selon lui, le budget du Québec serait aujourd'hui en situation d'équilibre si les libéraux étaient restés au pouvoir après les élections générales de 2018.

Craignant pour la viabilité des finances publiques du Québec, l'opposition officielle demande que les membres de la Commission des finances publiques puissent procéder à l’étude de la politique budgétaire du gouvernement, et ce, dans les meilleurs délais.

Ouvrir en mode plein écran Le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, croit par ailleurs que la CAQ «met des lunettes roses» lorsqu'elle prévoit qu'une récession n'aurait que peu d'effet sur le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Moins critique, le Parti québécois (PQ) a quant à lui soulevé un certain nombre d'angles morts dans la mise à jour budgétaire du ministre Girard. Son chef, Paul St-Pierre Plamondon, a notamment déploré que le prix des maisons a augmenté de 64 % depuis la prise de pouvoir de la CAQ .

Une génération au complet n'aura plus accès à la propriété parce que c'est complètement inabordable en proportion des salaires qu'ils font , a-t-il souligné mardi, n'évoquant rien de moins qu' un bris de contrat social .

Le PQ , comme QS , estime en outre que la proposition du gouvernement de financer la construction de 8000 logements sociaux et abordables sur cinq ans ne suffira pas à la demande.

Ça ne corrigera jamais le retard engendré par le fait que la CAQ s'est mis la tête dans le sable pendant des années en disant qu'il n'y avait pas de crise du logement , a affirmé le chef péquiste.

Avec les informations de La Presse canadienne