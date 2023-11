Une grand-mère travaille 70 heures par semaine pour payer ses factures

Il faut une énergie surhumaine pour maintenir le rythme de Kelly Young. Cette grand-mère travaille 70 heures par semaine pour maintenir son niveau de vie : le soir comme serveuse et le jour en administration pour une petite entreprise d’ingénierie à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Son optimisme inébranlable l’aide aussi à survivre à l’économie post-COVID dans laquelle se trouvent les Terre-Neuviens et les Labradoriens.

Kelly Young sort un paquet de viande hachée qu'elle cuisinera pour le souper. À la blague, elle dit qu'elle en fera des steaks. Photo : Malone Mullin/CBC

Mais même en jonglant avec trois emplois dans un ménage de deux personnes, le couple n’a guère de marge de manœuvre après le paiement des factures.

Vous prenez toujours du retard. Jusqu’au point où vous volez Pierre pour payer Paul.

Une situation de plus en plus fréquente

Les jeunes couples font partie d’une population croissante de Canadiens qui occupent plusieurs emplois pour payer les produits essentiels.

Un rapport de Statistique Canada en août a brossé un tableau sombre des finances personnelles en 2023 : une personne sur trois qui occupe plus d’un emploi le fait maintenant parce qu’elle en a besoin, pour payer la nourriture et le logement, plutôt que de le faire par choix pour avoir un peu plus d'argent de poche.

Il y a seulement quatre ans, ce nombre était d'un sur cinq.

À Terre-Neuve-et-Labrador, en moyenne, c'est exactement 4,1 % plus cher que l'automne dernier, et 25 % plus cher qu'il y a dix ans. Photo : Paul Daly/CBC

À Terre-Neuve-et-Labrador, un puissant cocktail d’inflation et de hausse des taux d’intérêt a même incité le premier ministre Andrew Furey à envoyer une lettre ouverte à la Banque du Canada en septembre, implorant le gouverneur Tiff Macklem d’arrêter les hausses de taux.

Un sondage Abacus Data de 500 répondants à Terre-Neuve-et-Labrador, publié le mois dernier, fait aussi état de mauvaises nouvelles : 77 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles vivent d’une paie à l’autre ou qu’elles s'endettent.

Difficile de dormir la nuit

La vie est plus chère de nos jours. À Terre-Neuve-et-Labrador, en moyenne, c’est exactement 4,1 % plus cher que l’automne dernier, et 25 % plus cher qu’il y a dix ans. La nourriture, le logement et l’énergie sont les principaux responsables.

Kelly Young doit parfois sacrifier ce qu'elle placera dans son réfrigérateur si elle veut pouvoir payer les factures. Photo : Malone Mullin/CBC

Tout cela a mené à un resserrement pour ceux qui avaient l’habitude de joindre les deux bouts confortablement.

Vivre une vie de classe moyenne a été toute notre vie , confesse Kelly Young. Vous payez votre loyer, vous payez votre hypothèque, vous payez vos factures.

Mais ces jours-ci, ces mêmes dépenses la hantent. Cela la garde éveillée la nuit.

Tout ce à quoi vous pensez, c’est votre revenu. Je pense que c’est là que j’ai réalisé que je devais trouver un deuxième emploi , mentionne-t-elle. Juste pour compléter mon revenu et payer mes factures confortablement, pour que je puisse dormir la nuit.

Un effet d’entraînement

Le surmenage provoque un effet d’entraînement, explique Lars Osberg, économiste à l’Université Dalhousie.

Parfois, les gens prennent des emplois supplémentaires parce qu’ils veulent épargner pour une grosse dépense, ou travailler à quelque chose qu’ils aiment.

Mais c’est une situation fondamentalement différente si c’est ce que vous devez faire pour joindre les deux bouts , remarque l’économiste.

Le surmenage entraîne du stress au sein des familles et des taux plus élevés de divorce. Cela laisse peu de temps aux familles pour établir des liens.

Quand les gens qui jonglent avec tous ces emplois ne peuvent pas participer aux activités communautaires, ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants, cela a des coûts importants pour la société en général , soutient Lars Osberg.

Kelly Young et son mari sont comme deux navires qui passent dans la nuit , dit-elle. Il n’y a pas de temps pour se détendre ensemble. Les dimanches, jour où ils avaient l'habitude de se retrouver, sont maintenant remplis de courses et de corvées, afin de pouvoir relancer la machine infernale pour la semaine suivante.