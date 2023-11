Une nouvelle politique proposée aux élus pour s’attaquer à la crise du logement à Gatineau

Le conseil municipal de la Ville de Gatineau continue de plancher sur des solutions à la crise du logement. Une nouvelle politique visant à inclure davantage de logements sociaux et abordables à Gatineau sera soumise au vote des élus à la prochaine séance du conseil municipal, le 14 novembre.

En comité plénier mardi matin, le Service des biens immobiliers de la Ville de Gatineau a notamment proposé aux conseillers de contraindre les promoteurs immobiliers à s’engager à souscrire à un programme municipal, provincial ou fédéral lié à la création de logements sociaux et abordables, dans le cadre d’une modification de la politique d’acquisition et de disposition des biens immobiliers.

L’acheteur serait ainsi dans l'obligation de soumettre une preuve d'inclusion éventuelle de logements abordables ou encore de logements sociaux à son projet.

À noter que le terme logement social fait référence à un prix du loyer basé sur le revenu du locataire. Le coût d'un logement dit abordable est davantage basé sur la moyenne du prix du marché locatif dans la ville.

La proposition actuelle du Service des biens immobiliers de la Ville se limite aux ventes sur les terrains qui appartiennent à la Municipalité.

La formation politique Action Gatineau conteste cette clause et aimerait que tous les terrains à Gatineau soient soumis à cette politique, qui est d’ailleurs recommandée par le comité exécutif de la Ville.

1:48 Doit-on forcer la construction de logements abordables? Photo : Radio-Canada

Règlement d’inclusion

De son côté, le conseiller municipal d'Action Gatineau du district de Limbour, Louis Sabourin, plaide pour que la Ville se munisse d'abord d'un règlement d'inclusion, soit une mesure qui obligerait les promoteurs à respecter un pourcentage de logements sociaux dans leurs projets.

On est en crise du logement, lance ce dernier. On a besoin de logements sociaux beaucoup plus que de logements abordables. Il faut que nos actions s'arriment avec la crise du logement.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal du district de Limbour, Louis Sabourin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Sabourin rappelle qu’une première mouture du modèle a été mise à l’épreuve à Montréal. Il y a plein d'engagements de construction de logements sociaux abordables, familiaux et en plus des engagements financiers de la part des développeurs , signale-t-il.

Pour moi, c'est très positif [...] et c'est justement parce que ça fonctionne , croit M. Sabourin.

L’élu du district de Limbour aimerait donc qu'une formule similaire soit instaurée à Gatineau, car à ses yeux, il s’agit d’un gain pour Montréal , même si aucun édifice n’a encore été construit complètement sous cette mouture.

On devrait avoir les mêmes outils pour Gatineau.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, n’est pas du même avis.

Elle rappelle que le règlement inclusif a déjà été soumis au vote devant la Commission du développement du territoire et de l'habitation de Gatineau. À ce moment-là, le règlement a été rejeté. Moi, à partir de là, je pense que la question des règlements d'inclusion est assez claire , tranche-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau, France Bélisle (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Je suis tout à fait favorable à ce qu'on mette des modalités dans nos politiques pour être capables de stimuler et d'encourager des projets de gré à gré, par exemple des questions de logements abordables et sociaux, nuance la mairesse. Je pense qu'on doit aller dans ce sens-là.

Avec les informations de Patrick Foucault