Le conseil municipal du Grand Sudbury va se pencher mardi soir sur l’adoption d’une motion pour déclarer à son tour une épidémie de violence conjugale dans la région.

Cette motion qui sera débattue par le conseil municipal a été déposée à la suite de pressions de groupes qui réclament que les villes mettent davantage de ressources dans la prévention de la violence conjugale.

Le conseiller municipal du Grand Sudbury Michel Parent a indiqué être optimiste quant à l'adoption de la motion.

Michel Parent est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury.

Je pense qu’on va tous soutenir cette motion ce soir; il n'y a pas de place dans notre communauté pour la violence entre des partenaires intimes , indique-t-il.

Il affirme que déclarer que la violence conjugale est une épidémie dans la région du Grand Sudbury va permettre aux villes d’aller chercher plus de fonds pour s’attaquer à ce problème.

On travaille avec les autres municipalités pour essayer d'avoir l'attention des gouvernements fédéral et provincial afin qu’ils nous donnent les fonds dont on a besoin pour mettre les programmes du service en place et atténuer ce problème , indique-t-il.

Plus au nord, la Ville de Kapuskasing a adopté une motion déclarant que la violence conjugale est une épidémie lors de son conseil municipal de lundi.

Le conseil municipal de Kapuskasing a entendu une présentation d’un sergent-détective de son service de police et d’intervenants du milieu des refuges pour femmes avant de prendre sa décision.

Accélération d'un mouvement en faveur d’une telle déclaration dans le Nord

Le Nord de l’Ontario a récemment vécu une tragédie avec la tuerie de Sault-Sainte-Marie, alors que cinq personnes, dont trois enfants, sont mortes dans une histoire de violence conjugale.

Ce drame a changé la donne dans la région en faveur de l’adoption de ces motions, constate Gaétane Pharand, directrice générale du Centre Victoria pour femmes.

Quand on n'a pas un incident qui est près de nous, près de nos yeux, près de notre réalité, on s'imagine que c'est beaucoup plus loin que ce l'est vraiment , explique-t-elle.

Gaëtane Pharand est la directrice générale du Centre Victoria pour femmes.

La tragédie qui a eu lieu récemment dans la ville de Sault-Sainte-Marie a certainement apporté ça très près de nous et donc je crois que tout le monde s'est engagé à faire avancer cette cause-là , ajoute-t-elle.

Mme Pharand souhaite que le Grand Sudbury déclare que la violence conjugale est une épidémie, mais elle dit vouloir que cette motion soit accompagnée d’actions.

Je crois que nos services en violence doivent être mieux soutenus pour qu'on puisse continuer à former notre personnel, bien l'encadrer, bien le soutenir. On ne peut pas passer à côté du fait que les maisons d'hébergement débordent , dit-elle.

La tuerie qui a eu lieu à Sault-Sainte-Marie en octobre pourrait accélérer l'adoption de motions pour s'attaquer à la violence conjugale dans le Nord de l'Ontario.

Elle déplore que de nombreuses personnes victimes de violence doivent être mises sur des listes d’attente puisque les services n’ont pas de place pour les accueillir.

De passage dans la région mardi, la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a affirmé que la province s’attaquait à ce problème d’une manière multidimensionnelle, notamment en ce qui concerne l’entraînement des forces policières.

Nous devons faire mieux, nous devons aussi éduquer et informer les jeunes pour qu’ils soient au courant des risques de s’engager dans des relations toxiques , dit-elle.

Elle ajoute que nous devons comprendre quel rôle nous pouvons jouer pour améliorer la situation puisque c’est inacceptable en ce moment quand on sait ce qui s’est passé à Sault-Sainte-Marie .

