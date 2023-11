Sombres perspectives pour des maraîchers de la Baie-des-Chaleurs

Après un été bousculé par les aléas de la météo, certains maraîchers de la Baie-des-Chaleurs devront revoir leur modèle d’affaires pour assurer la survie de leur entreprise.

Les copropriétaires du Jardin du village de Caplan ont sonné l’alarme dans la dernière infolettre remise aux 280 familles abonnées à leurs paniers de légumes à la fin du mois d’octobre.

On est à l’heure des bilans et les conclusions qu’on tire à l’heure actuelle, c’est que la ferme ne peut pas continuer sur sa trajectoire actuelle , pouvait-on lire. En 2024, on n’aura pas d’autre choix que de revoir drastiquement notre façon de fonctionner .

Bien que la clientèle soit au rendez-vous, Étienne Goyer et Sonia Boissonneault peinent à rentabiliser leurs activités depuis de nombreuses années, malgré une croissance marquée durant la pandémie.

Les marges sont très faibles en agriculture, les erreurs ne pardonnent pas vraiment , souligne M. Goyer. Dans les 13 dernières années, on n’a pas eu toujours d’excellents résultats.

Ouvrir en mode plein écran Le maraîcher Étienne Goyer indique que, bien qu'il soit parvenu à retenir la plupart des nouveaux clients qui se sont abonnés aux paniers de légumes durant la pandémie, la rentabilité de l'entreprise est difficile à atteindre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La météo peu clémente de l’été 2023 est la goutte qui fait déborder le vase.

Les précipitations abondantes et le manque de soleil ont fait chuter les rendements des cultures en champ d’environ 40 %.

Ces pertes jumelées à la hausse des taux d'intérêt, du coût des intrants et de la main-d’œuvre rendent le statu quo impossible pour le Jardin du village.

La saison était vraiment mauvaise et on va devoir essuyer des pertes, cette année, qu’on n’avait pas nécessairement les moyens d’assumer , affirme Étienne Goyer. On est à court de ressources financières cet automne et on doit revoir notre modèle d’affaires et notre échelle de production.

M. Goyer, explique que des changements majeurs devront inévitablement avoir lieu en 2024 pour assurer la survie de son entreprise.

On remet tout en question en ce moment, (...) la formule actuelle ne pourra pas fonctionner dans le futur.

Étienne Goyer précise que la fermeture de l'entreprise n'est pas envisagée pour l'instant, mais que les superficies cultivées pourraient diminuer.

Une annonce à ce sujet sera faite au plus tard en janvier.

Le Jardin du Village embauchait huit personnes cet été, dont le travail les deux copropriétaires.

Des changements en vue à ferme La défriche

La saison 2023 en sera vraisemblablement une charnière également pour la ferme La défriche de Saint-Godefroi, une entreprise agricole en activités depuis neuf ans.

C’est sûr qu’il va y avoir des changements, on ne peut pas continuer comme ça, ça ne fonctionne pas

On a eu plusieurs défis cette année, dont la météo et des bris de machinerie qui ont entrainé des coûts qu’on n’avait pas prévus se désole Mme Marsollier.

Ouvrir en mode plein écran Josée Marsollier et Marc-André Longpré sont copropriétaires de la ferme La défriche située à Saint-Godefroi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La météo a également joué les trouble-fête dans les jardins de Saint-Godefroi.

Tandis que la ferme produit normalement entre quatre et dix tonnes de chou annuellement, elle n'a pas pu en récolter plus qu'une tonne et demie cette année.

Ce n’est vraiment pas une bonne année , indique Josée Marsollier. Beaucoup de choux ne sont pas arrivés à maturité, on a dû les laisser aux champs.

Contrairement aux dernières années, La défriche n’a même pas pu vendre sa récolte aux Produits Tapp, une entreprise de Gaspé qui produit de la choucroute, car les plus gros choux n’avaient même pas atteint les cinq livres requises.

D'importantes pertes sont aussi observées du côté de la récolte des framboises en raison des pluies abondantes qui ont fait pourrir les petits fruits.

Ouvrir en mode plein écran « Beaucoup de framboises ont moisi sur le plan, habituellement, on a congélateur pleins de framboises à vendre par le truchement de Baie des Saveurs, mais cette année ce n’est pas le cas », mentionne Josée Marsollier. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Benoit Tessier

Le constat est sombre ; la rentabilité n’est pas au rendez-vous. Josée Marsollier songe même à aller travailler dans le Grand Nord pour trouver de nouvelles sources de revenus.

Une entreprise qui est rendue à payer pour nourrir une population, c’est une équation qui ne fonctionne pas.

La maraîchère ajoute que la concurrence des grandes surfaces est féroce. Ce sont eux qui déterminent les prix et nous autres on est obligés de composer avec ça.

Josée Marsollier, tout comme Étienne Goyer, indique que le programme d’assurance récolte de la Financière agricole du Québec n’est pas adapté à la réalité des petits producteurs maraîchers.

Le système d’assurance récolte ne fonctionne pas pour mon modèle d’affaires. Ça fonctionne pour les grandes cultures, mais ce n’est pas adapté pour les maraîchers qui font de la mise en marche de proximité , déplore-t-elle.

Végéterre songe à laisser tomber la culture de légumes

Après plus de 20 ans d’activités, le copropriétaire de la ferme Végéterre de Saint-Siméon n’exclut pas de laisser tomber la culture de légumes en 2024. Ça pourrait être une option, mais je n’ai pas pris ma décision finale , indique Martin Whallden.

Je ne sais pas si je vais continuer à cultiver des légumes pour la vente l’année prochaine. je vais peut-être plus axer sur la vente de fruits.

Pour la première fois, cet été, le copropriétaire Martin Wallden s'est trouvé un emploi à temps plein hors de la ferme pour éponger une dette accumulée par l'entreprise agricole.

L’année passée, j’étais quand même assez endetté, j’ai décidé de prendre un emploi à temps plein à l’extérieur de la ferme, cet été, pour payer les dettes et subvenir au besoin de la famille , précise-t-il.

L’agriculteur a diminué de moitié la surface cultivée en plus d’abandonner la culture d’oignons.

Sans surprise, son travail à l’extérieur de la ferme a nui aux rendements, car le temps qu’il a pu consacrer à ses jardins a diminué.

La présence d'un insecte nuisible, le doryphore, a également fait péricliter les récoltes de pommes de terre. Les rendements dans la patate ont été environ d’un dixième de ce que ça aurait pu être, en raison du doryphore , se désole Martin Wallden.

Ouvrir en mode plein écran Martin Wallden a diminué ses cultures de légumes de moitié en 2023. Il a occupé un emploi à l'extérieur de la ferme afin de rembourser ses dettes. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Végéterre

Selon le maraîcher, les gouvernements consacrent peu d'effort à encourager l'agriculture de proximité à petite échelle.

M. Wallden souligne qu'il est difficile pour les petits maraîchers de concurrencer les prix des aliments importés ou issus de grandes cultures.