L’Association des locataires de Sherbrooke craint de perdre la moitié de son budget

L'Association des locataires de Sherbrooke (ALS) craint de perdre une subvention récurrente de 38 000 $ accordée par la Ville de Sherbrooke, ce qui représente la moitié de son budget.

Une marche s'est déroulée mardi avant-midi pour dénoncer la situation. Une trentaine de personnes, représentant plusieurs organismes, y ont participé.

L'Association des locataires de Sherbrooke soutient que sans cette aide, elle serait dans l'obligation de supprimer un poste et demi sur trois. Le coordonnateur de l' ALS , Normand Couture, appréhende que cette décision soit officialisée lors du prochain budget de la Ville de Sherbrooke.

Dernièrement, on a eu un courriel de Raïs Kibonge, qui disait que ce n'était pas à la Ville de financer ça , soutient-il.

Actuellement, l'ampleur de la crise est tellement grande que le nombre de téléphones que l'on reçoit actuellement, on parle de 15, 20, 25 téléphones par jour de gens qui se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, qui risquent de perdre leur logement pour toutes sortes de raison.

Ouvrir en mode plein écran Des dizaines de personnes ont pris part à la mobilisation. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

L' ALS soutient que l'organisme est essentiel à Sherbrooke pour assurer aux ménages locataires le soutien nécessaire pour faire leur droit et recours en matière de logement, évitant ainsi des augmentations de loyer abusives, des évictions frauduleuses [...] d'assurer des logements salubres .

Une citoyenne de Sherbrooke qui a pris part à la mobilisation mardi matin, Linda Gosselin, raconte que l' ALS l'a aidé à se sortir de la rue il y a de cela quatre ans. J'avais de la difficulté à marcher, ça me prenait un logement adapté, et [l'Association des locataires de Sherbrooke] m'ont trouvé une place où me loger. J'étais vraiment mal prise cette année-là , témoigne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Linda Gosselin soutient que c'est l'Association des locataires de Sherbrooke qui l'a aidé à se sortir de la rue. Photo : Radio-Canada

La réponse de la Ville

Le cabinet de la mairie nous confirme que la subvention est en analyse relativement à sa reconduction.

Publicité

Cette somme pourrait être confiée à l'Office municipal d'habitation pour le volet aide à la recherche de logement.

Normand Couture soutient que l' ALS sera présente aux différentes séances du conseil municipal de Sherbrooke.

Avec les informations de Guylaine Charette