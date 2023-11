Le Téléthon de la Ressource place la barre à un demi-million $

La Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue/Nord du Québec espère amasser 500 000 $ avec son 27e Téléthon, qui sera présenté le dimanche 28 janvier, de 16 h à 22 h, au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda.

L'événement, qui sera diffusé sur les ondes de Noovo Abitibi-Témiscamingue, a permis de recueillir près de 700 000 $ en janvier dernier.

La totalité des fonds sert à améliorer le quotidien des personnes handicapées dans la région, notamment par de l'équipement spécialisé, de l'aide à domicile ou encore l'organisation d'activités.

Avec 500 000 $, on arrive à faire une belle job. Avec le surplus, on peut aller vers de l’intégration aux loisirs, comme l’achat de vélos adaptés et de hockey luge pour que le monde soit actif dans la communauté.

Malgré l'inflation qui fait mal au portefeuille des Abitibiens et des Témiscamiens, Rémy Mailloux est convaincu que la générosité sera au rendez-vous une fois de plus.

C’est dans ce temps-là que j’ai le moins peur, lance-t-il. Quand les gens ont moins de sous, ils regardent où ils vont les investir. Ils vont donner ce qu’ils sont capables de donner. Le reste, on va faire avec.

Les présidents d'honneur confiants

Ouvrir en mode plein écran Les avocats bien connus Stéphan Ferron et Louis-Charles Bélanger se partagent la présidence d’honneur du 27e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La coprésidence d'honneur du 27e Téléthon de la Ressource a été confiée à Stéphan Ferron et Louis-Charles Bélanger, tous deux avocats chez Cain Lamarre.

C’est un honneur et une fierté, souligne Me Ferron. On ressent bien le défi d’être à la hauteur de l’équipe de grande qualité qui gravite autour du Téléthon. On aimerait bien atteindre les trois quarts de million $. On sait que les gens sont généreux et on veut performer, être à la hauteur pour les usagers qui ont des attentes envers les services de la Ressource. On ne veut pas les décevoir, et je sais que ça va marcher.

Je vois le Téléthon comme une opération de solidarité marquante en Abitibi-Témiscamingue, renchérit Me Bélanger. Ça unit la région et c’est cité partout au Québec. C’est beau de voir les efforts des gens qui donnent aux quatre coins de la région et c’est un grand privilège d’y participer.