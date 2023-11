Une Autochtone a été retrouvée morte en C.-B. près de la « route des larmes »

Une femme de la Première Nation Saik'uz, située à l’ouest de Prince George, en Colombie-Britannique, a été retrouvée morte, selon des informations fournies par l’organisme Carrier Sekani Family Services au nom de sa famille.

Chelsey Quaw (Heron), 29 ans, était portée disparue depuis le 11 octobre dernier. Les restes de la jeune femme ont été retrouvés sur le territoire de la Première Nation lundi après-midi, non loin de la route 16, aussi connue sous le nom de route des larmes .

Chelsey avait un esprit extraordinaire, une force et une indépendance magnifiques , a affirmé la mère de la jeune femme, Pam Heron, dans la déclaration. Elle a eu un impact incroyable sur ceux qui l'ont côtoyée. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas obtenu de réponses.

Chelsey était une belle âme qui nous a été enlevée trop tôt , a déclaré à son tour Mary Teegee, directrice générale des services à l'enfance et à la famille auprès de l’organisme Carrier Sekani. Nous devons veiller à ce qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais.

En 2019, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a formulé dans son rapport final des recommandations visant à améliorer la sécurité sur la route 16, qui traverse la Colombie-Britannique d’est en ouest.

Depuis 1969, plus de 40 femmes et jeunes filles, pour la plupart autochtones, ont disparu ou ont été assassinées sur un tronçon de 700 kilomètres de cette route, entre Prince George et Prince Rupert, qui borde la Première Nation Saik'uz.

La semaine dernière, les dirigeants de la Première Nation et la famille de la jeune femme avaient tenu une conférence de presse pour demander aux enquêteurs, aux médias et au public de les aider à retrouver Chelsey Quaw, mais aussi Jay Raphael, 28 ans, disparu de la région depuis février. Leurs proches avaient qualifié leur disparition d’inhabituelle et de préoccupante.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Vanderhoof demande à toute personne ayant des renseignements sur Chelsey Quaw ou Jay Raphael de communiquer avec elle au 250-567-2222 ou avec Échec au crime au 1-800-222-8477.