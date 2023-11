Les États-Unis rejettent les accusations portées contre Dawn Walker

Un tribunal américain a rejeté les accusations portées contre Dawn Walker, une femme autochtone de la Saskatchewan qui est accusée d'avoir enlevé son enfant et d'avoir simulé sa mort à la fin du mois de juillet 2022.

Jeudi dernier, la femme de 48 ans a plaidé coupable à trois chefs d’accusation et a été condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une période de probation de 18 mois par un tribunal de Saskatoon.

Mme Walker est accusée d'enlèvement en violation d'une ordonnance parentale, d'avoir donné une fausse déclaration relative à un passeport et de possession de document contrefait avec l'intention de commettre une infraction.

Je m'excuse auprès de mes amis et de ma famille pour la douleur et la souffrance que je leur ai causées , a déclaré Dawn Walker.

Le lendemain de la décision du tribunal de Saskatoon, le Bureau du procureur des États-Unis a demandé à un tribunal de district de l'Oregon de rejeter les accusations portées contre Dawn Walker, puisqu'elle a plaidé coupable et a été condamnée au Canada.

Mme Walker faisait l'objet de deux inculpations aux États-Unis pour fraude d'identité et pour avoir franchi la frontière avec de fausses pièces d'identité.

Dawn Walker et son enfant ont disparu à la fin du mois de juillet 2022. Ils ont été retrouvés 12 jours plus tard à Oregon City, en Oregon, aux États-Unis.

Les forces de l’ordre l'ont retrouvée avec son enfant en suivant les transactions bancaires pour des dépenses pour l'essence, la nourriture, Netflix et les locations Airbnb. Les autorités américaines ont renvoyé Mme Walker au Canada pour qu'elle y soit inculpée.

Dawn Walker est une personnalité connue de la communauté autochtone et du milieu littéraire de la Saskatchewan.

Avec les informations de La Presse canadienne