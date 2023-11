Malgré les doutes évoqués en privé par les élus de la CAQ, le maire de Québec Bruno Marchand demeure convaincu que le tramway est le bon choix pour la ville de Québec. Il rencontrera d'ailleurs le premier ministre mercredi pour lui présenter son plan B du projet.

Le gouvernement a confirmé la tenue de cette rencontre.

Bruno Marchand semble avoir confiance que le gouvernement entendra ses arguments. Un dîner de con c'est un dîner où on est là pour rire de toi, mais ce n'est pas l'impression que j'ai. Je pense qu'on est invité à avoir une discussion, à partager quelle est ma vision et eux à me partager quelle est la leur , explique-t-il.

Il n’en demeure pas moins que Radio-Canada a appris que la CAQ voulait remettre toutes les options sur la table. Certains élus vont même jusqu’à ramener l’idée d’un métro, malgré les études et rapports qui ont écarté ce mode de transport.

Les coûts de construction du tramway sont maintenant évalués à 8,4 milliards de dollars.

Les gens ont étudié quels étaient les différents moyens de transport structurants qui pouvaient transformer la ville et en fonction de la taille de notre ville et de sa façon d'être construite, le tramway était le bon moyen et je pense encore que c'est le bon moyen , répond le maire.

Il plaide aussi que l'option d’un métro coûterait sans doute encore plus cher. Ce qui coûte le plus cher dans le projet actuel, c’est le tunnel , poursuit-il.

Depuis quelques semaines, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, peine à prononcer le mot tramway en public.

Bruno Marchand a aussi été piqué au vif par les propos d’un député de CAQ proposant plutôt une calèche électrique . C'est triste qu'un député puisse penser ça, se désole-t-il. Si des gens sont capables d'abaisser le niveau à ce niveau-là, je pense qu’ils n'entendent pas les faits.

Il déplore que les faits entourant le projet et les déplacements à Québec ne soient pas plus pris en compte. On pourrait bien se dire, on va rajouter un autre 400 millions puis élargir encore Henri-IV, mais on va se retrouver avec les mêmes problèmes. Il faut offrir des alternatives aux gens et le transport collectif en fait partie , illustre-t-il.

Un plan B rigoureux

Avec le nouveau montage financier plaçant l'investissement total du projet de tramway à 8,4 milliards, Bruno Marchand assure que les derniers chiffres sont crédibles. Notre façon de faire est rigoureuse , ajoute-t-il.

Il promet que la Ville en tant que maître d'œuvre du projet sera tout à fait en mesure de réaliser le projet. Les villes l'ont déjà fait dans le passé. Québec l'a déjà fait pour de plus petits projets et c'est pour ça qu'on propose de diviser pour prendre une bouchée à la fois , indique le maire.