Télé-Québec lance une trousse d'accueil destinée aux tout-petits de parents nouvellement arrivés avec comme thème l'univers de l'émission Passe-Partout.

Boîte audio, cahier d'activités, magazine, peluche et un jeu de société composeront ces trousses, visant à favoriser l'apprentissage du français chez les enfants d'âge préscolaire, en plus de capsules vidéo disponibles sur le site web du diffuseur public.

Les néo-Québécois de 0 à 5 ans seront alors mis en contact avec les différents personnages de la nouvelle mouture de Passe-Partout, née plus de 40 ans après les premiers épisodes de l'émission ayant marqué toute une génération dans les années 1970 et 1980.

Le projet éducatif et ludique répond à une demande du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFRI), dont la titulaire Christine Fréchette a annoncé mardi une aide financière de 2,69 millions de dollars afin de déployer l'initiative.

Pour aider au développement des enfants

Télé-Québec a été appelée à développer un projet devant favoriser l'éveil et la curiosité au regard de la langue française auprès des tout-petits issus de l'immigration.

Au lieu de trouver une nouvelle idée, on a décidé d'encore mieux utiliser une idée que l'on connaissait déjà, Passe-Partout, et qui contribue aussi à faire un référant commun pour les enfants d'âge préscolaire , a soutenu la directrice des contenus, jeunesse et famille chez Télé-Québec, Marysol Charbonneau, en conférence de presse dans les locaux du diffuseur public, à Montréal.

Mme Charbonneau a indiqué que l'émission jeunesse répond à plusieurs compétences recherchées dans le développement de l'enfant, telles que langagière, cognitive, motrice et sociale.

Les trousses, dont le contenu logera dans un sac à dos, seront distribuées directement aux familles immigrantes qui arrivent à l'aéroport, à compter de février prochain. Le gouvernement prévoit en remettre environ 10 000 sur une période d'un an.