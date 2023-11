Coaticook est un point central de ravitaillement pour les migrants clandestins

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et le maire de Coaticook, Simon Madore, ont eu une rencontre dans les dernières semaines en lien avec l'augmentation de migrants clandestins qui passent par Coaticook depuis la fermeture du chemin Roxham. Selon le maire, la ville est un point central de ravitaillement pour ces migrants.

Coaticook est le centre de la MRC de Coaticook, donc si [les migrants] veulent s'approvisionner, ils vont venir dans nos épiceries, s'ils veulent aller dans des pharmacies, ils vont venir dans nos pharmacies , estime Simon Madore.

La GRC demande aux municipalités de l'Estrie qui se trouvent le long la frontière avec les États-Unis de surveiller les activités de passeurs ou de gens qui pourraient traverser la frontière de manière clandestine.

[La GRC ] nous demandent d'être plus observateur des faits et gestes des gens qui viennent consommer.

Par exemple, si on voit dans un chalet beaucoup de personnes qui sont attroupées, de garder un œil ouvert. De contacter la GRC et elle viendra faire la vérification si ce sont des migrants.

La maire rappelle qu'auparavant, il y avait un bureau de la GRC dans sa municipalité. Le maire déplore qu'il ait été retiré, et qu'aujourd'hui, on demande aux citoyens de se charger de la surveillance le secteur.

Il se dit surpris de cette demande de la part des autorités. On doit être leurs yeux, leurs oreilles. Je suis surpris qu'ils ne fassent pas plus de visionnement près de la frontière pour voir eux-mêmes et constater par eux-mêmes.

Fermeture du chemin Roxham

Les autorités craignent que les chemins de la région soient davantage empruntés depuis la fermeture du chemin Roxham.

D'ailleurs, quelques incidents ont été répertoriés en Estrie.

Le responsable des communications de la GRC , le sergent Charles Poirier, explique le stratagème des passeurs. Les autorités veulent aussi s'assurer de la sécurité des migrants clandestins. On va faire croire à des migrants que le passage est facile et aisé, on va leur demander des sommes absolument exorbitantes, on parle de quelques centaines à quelques milliers de dollars par personne , expose-t-il.

On va soit les inciter à traverser dans un chemin qu'on leur dit qui est facile, ou on les abandonne carrément dans un champ ou à l'orée d'une forêt.

On leur indique : "marchez vers le Sud et vous allez bientôt traverser." Évidemment, dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Les gens se perdent.

La GRC souhaite rencontrer prochainement les autres municipalités estriennes qui se trouvent près de la frontière américaine.

Avec les informations de Brigitte Marcoux