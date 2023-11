La 27e FrancoFête en Acadie prend son envol

La 27e FrancoFête en Acadie commence mardi soir et rassemble une cinquantaine d'artistes des diverses disciplines des arts de la scène sous le thème « provoquer le frisson ».

Dans le cadre de l’ouverture officielle, on a laissé une place de choix aux lauréats d’Accros de la chanson qui vont présenter un extrait de leur spectacle. Donc, ce soir, on va accueillir Bérénice et le groupe 3Dimensions. Je pense que ça va bouger , affirme la directrice générale de l'organisme RADARTS , Jacinthe Comeau.

La FrancoFête est avant tout une occasion de réseautage pour les artistes et les acheteurs de spectacles. Les gens ont aussi l’occasion de voir les artistes se produire sur la scène.

C’est plus d’une trentaine d’extraits de spectacles qui vont être accessibles au grand public , souligne Jacinthe Comeau.

La chanteuse Sylvie Boulianne est originaire de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Photo : Normand Pothier

Les gens pourront voir les artistes canadiens Émile Bilodeau, Sylvie Boulianne et Joseph Edgar ainsi que l’artiste française Adélys et bien d'autres.

Les extraits de spectacles que les organisateurs appellent vitrines sont principalement présentés au Centre des arts et de la culture de Dieppe et au Théâtre Capitol de Moncton. Les salles Empress et Bernard-LeBlanc, à Moncton, accueillent aussi des activités.

Un réseautage international

Les acheteurs de spectacles proviennent des quatre coins du Canada, dont l’Atlantique et le Québec, et d’autres pays. Huit délégués cette année proviennent de l’étranger, principalement de l’Europe.

L'artiste québécois Émile Bilodeau est un auteur-compositeur-interprète. Photo : Parce que films / Benoit Rousseau

Les artistes présentent des extraits de leur spectacle respectif qui durent environ 20 minutes chacun. Les délégués assistent à ces présentations et peuvent conclure des ententes avec les artistes pour les inclure dans leur propre programmation l’année suivante.

Pour les artistes, c’est vraiment une plateforme de promotion. Ils apprennent à se faire connaître. Ils ont une couverture médiatique extraordinaire également grâce à l’événement , affirme Mme Comeau.

L'artiste acadien Joseph Edgar est un auteur-compositeur-interprète originaire de Moncton. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

La remise des prix aux artistes de l’Acadie aura lieu samedi dans le cadre du banquet de clôture. La FrancoFête appuie la diffusion de spectacles d'artistes acadiens à l’étranger et l'accueil en Acadie d’artistes d’autres pays.

D’après les renseignements de Kristina Cormier