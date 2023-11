Moins d'un an après le lancement phénoménal de l'interface d'intelligence artificielle (IA) générative ChatGPT, la jeune pousse OpenAI a présenté lundi ses dernières innovations, allant des robots conversationnels de conseil à personnaliser aux outils plus performants et moins chers pour les développeurs et développeuses.

Le 30 novembre dernier, nous avons discrètement mis en ligne une première version de ChatGPT à des fins de recherche. Et ça s'est plutôt bien passé , a plaisanté Sam Altman, le patron de l'entreprise.

Nous avons désormais environ 100 millions d'utilisatrices et d’utilisateurs actifs toutes les semaines.

Ces millions de personnes se servent de ChatGPT pour rédiger des messages, demander une recette de cuisine ou inventer une histoire à raconter à leurs enfants – que le robot conversationnel peut ensuite leur lire.

Les membres qui ont un abonnement Premium à l'interface vont bientôt pouvoir aller plus loin, en créant leur propre robot conversationnel personnalisé, sans même avoir besoin de savoir coder.

En effet, OpenAI a lancé lundi ce qu’elle appelle les GPT, des agents qui peuvent par exemple vous aider à apprendre les règles de n'importe quel jeu de société ou à enseigner les mathématiques à vos enfants .

Publicité

Parmi les exemples mis en ligne par l'entreprise, on trouve ainsi L’ami de la lessive , à qui l'on peut tout demander sur les tâches, les réglages de la machine à laver et le tri des vêtements . On trouve aussi le Négociateur , qui vous aide à défendre vos intérêts et à obtenir de meilleurs résultats .

Ces robots conversationnels sont fondés sur les modèles de langage d'OpenAI (la technologie de base de l' IA générative) et sur les instructions et documents fournis – des règles de jeu par exemple – par le créateur ou la créatrice du robot conversationnel.

Ces initiatives sont semblables à ce que Meta a annoncé récemment , note l’analyste d'Insider Intelligence Yory Wurmser, en référence aux IA génératives dotées de personnalités lancées cet automne par le géant des réseaux sociaux.

[Ces nouveautés] visent à permettre à OpenAI de garder une longueur d'avance sur des entreprises comme Google et Amazon.

Les leaders du nuage (cloud) dans le monde, Amazon, Microsoft et Google, disposent [d'interface de programmation d'application] (API) pour plusieurs grands modèles de langage et suivront sans aucun doute avec des outils semblables , a-t-il ajouté.

Ces agents personnalisés promettent d’aider les êtres humains dans leurs vies personnelles et professionnelles, selon des spécialistes.

Au fur et à mesure que l'intelligence [artificielle] sera intégrée partout, nous aurons tous des superpouvoirs à la demande.

Un nouveau modèle Turbo

Outre les GPT, les annonces d'OpenAI s'adressaient principalement aux plus de 2 millions de développeurs et de développeuses qui se servent de ses technologies pour créer des applications d'IA générative.

Sam Altman a dévoilé GPT-4 Turbo, un nouveau modèle qui peut prendre plus d'éléments contextuels en considération lors des requêtes, qui est entraîné sur des données plus récentes et qui coûte moins cher. L'interface de programmation d'application (API) gagne en capacités multimédias (vision informatique, voix, etc.).

Ouvrir en mode plein écran Sam Altman, le patron d'OpenAI. Photo : (Patrick Semansky/The Associated Press)

Et OpenAI prévoit désormais d’être responsable des frais juridiques en cas de poursuites pour infraction à la propriété intellectuelle.

En 2023, le succès sans précédent de ChatGPT et les inquiétudes que suscite l' IA générative ont propulsé le jeune dirigeant d’OpenAI d'auditions parlementaires en entretiens avec des chefs d'État.

Lundi, il a réitéré sa confiance dans la capacité de l' IA à donner des compétences émancipatrices à tout le monde, à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant .

Nous serons en mesure de faire plus, de créer plus et d'avoir plus.

Les géants de la technologie se sont eux aussi engagés dans une course effrénée au déploiement de cette technologie, à coup de nouveaux outils pour leurs moteurs de recherche, plateformes et logiciels de productivité.

Microsoft, le fabricant de Windows, est ainsi revenu sur le devant de la scène technologique grâce à ses investissements majeurs dans OpenAI. On vous adore , a lancé lundi Satya Nadella, le patron de Microsoft.