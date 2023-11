Un centre d’accueil pour les sans-abri doit rouvrir la semaine prochaine à Moncton

Un centre d’accueil pour les personnes en situation d'itinérance à Moncton devrait rouvrir pour l'hiver, la semaine prochaine, dans un bâtiment autrefois utilisé comme centre communautaire par le Club Lions sur la rue St. George.

Les conseillers de Moncton ont voté à l’unanimité lundi pour accepter un plan du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick qui vise à implanter le centre dans un immeuble appartenant à la ville.

La province loue l’immeuble pour un an, avec une option de prolongation du bail de deux ans.

Dan Brooks est le directeur général de la Société John Howard du sud-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Shane Magee/CBC

Cet immeuble était auparavant le pied-à-terre du Club Lions, qui utilisait les bureaux pour ses activités et comme source de revenus avec la location à divers organismes de la communauté.

Le bâtiment sera désormais un centre de ressources et un abri pendant l’hiver. La province a choisi la Société John Howard du sud-est du Nouveau-Brunswick pour la diriger.

Nous ne sommes pas uniquement un espace pour les sans-abri. Si quelqu’un se sent à risque, il devrait venir nous parler pour que nous puissions trouver une solution qui lui permettra de garder un toit au-dessus de la tête , a déclaré lundi soir à la presse Dan Brooks, directeur général de l’organisme à but non lucratif.

Un nouvel endroit nécessaire pour le Club Lions

Cette décision oblige le Club Lions de Moncton à se trouver un nouvel endroit pour ses bureaux et pour y tenir les activités de sa programmation.

À l'heure actuelle, l’organisation occupe temporairement des installations dans le secteur de Heritage Court, mais elle se retrouvera dans la rue en janvier si rien n’est fait, déplore la directrice générale Johanne Richard.

Lundi, elle a demandé au conseil municipal d’aider le club à rester à cet endroit pour une autre année.

Nous sommes heureux qu’il y ait une initiative pour les itinérants, mais nous avons perdu notre centre. En janvier, nous n’aurons plus de bureau. Nous avons besoin d’un centre en 2024 , déplore la directrice générale d’un club qui compte près de 500 membres.

Capacité de 60 personnes

Dan Brooks a indiqué que le groupe recevra les clés du nouveau centre pour sans-abri mardi et espère être ouvert 16 heures par jour à compter du 15 novembre et 24 heures par jour à compter du 1er décembre.

Le centre pourra accueillir 60 personnes sur des tapis au sol du 1er décembre au 31 mars, ajoute-t-il.

Au cours des dernières années, des défenseurs des personnes en situation d'itinérance à Moncton ont réclamé un espace d'accueil pour donner aux gens un endroit où aller le jour ou la nuit en hiver si les refuges sont pleins.

La ministre du Développement social, Jill Green, a déjà indiqué que l’objectif était d’ouvrir cet espace le mois dernier.

La ministre s’est également engagée à ouvrir des centres similaires à Saint-Jean et à Fredericton, mais les détails à ce sujet n’ont pas encore été clairement définis.

Le conseil municipal a voté en juin pour louer son immeuble du 473, rue St. George à la province pour le centre d’accueil, mais la décision était fondée sur l’obtention d’un plan opérationnel détaillé de la province avant le 30 septembre.

L’ancien centre communautaire a été utilisé comme abri l’hiver dernier et a ouvert ses portes en décembre après que des défenseurs eurent affirmé que quelqu’un allait mourir dans la ville s’il n’y avait pas plus d’abris.

Un homme en situation d'itinérance, Luke Landry, est décédé dans les toilettes publiques à l’extérieur de l’hôtel de ville quelques heures seulement après cet avertissement.