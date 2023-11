Ottawa a concentré ses bornes de recharge dans trois provinces, selon un rapport

Un nouveau rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable, Jerry V. DeMarco, révèle que le programme fédéral d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques est trop concentré dans un petit nombre de provinces et ne dispose d'aucune donnée montrant où se situent ses plus grandes lacunes.

Un autre rapport indique par ailleurs que le gouvernement fédéral s'est fixé des objectifs ambitieux pour convertir à l'électrique ses propres flottes de véhicules, mais que les ministères possédant le plus de véhicules n'opèrent pas cette transition assez rapidement.

Le commissaire DeMarco a publié mardi ces deux rapports ainsi que plusieurs autres audits des politiques environnementales fédérales.

M. DeMarco affirme que le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro avait financé près de 34 000 points de recharge en juillet dernier, mais près de 90 % de ces points de recharge se trouvaient en Ontario, au Québec ou en Colombie-Britannique.

Des lacunes

Le commissaire souligne également que le programme ne surveille pas le bon fonctionnement des stations de recharge après leur installation.

M. DeMarco rappelle par ailleurs qu'Ottawa souhaite que huit véhicules sur dix de son parc soient électriques d'ici 2030. Or, en mars 2022, seulement 586 des plus de 17 000 véhicules avaient été remplacés par des modèles électriques.