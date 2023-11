Le couperet tombe sur Ubisoft au Canada

Le géant français du jeu vidéo a annoncé mardi avoir aboli 98 emplois au Canada, soit moins de 2 % de ses effectifs au pays.

Au cours des derniers mois, toutes les équipes d'Ubisoft ont exploré les moyens de rationaliser nos opérations et d'améliorer notre efficacité collective afin que nous soyons mieux positionnés pour notre succès à long terme , mentionne Antoine Leduc-Labelle, chef des relations publiques d’Ubisoft Montréal.

En tout, 124 postes sont touchés dans le monde, dont 98 au pays, et 84 au Québec.

Ouvrir en mode plein écran Ce sont six postes qui ont été tranchés à Québec, et un à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / David Remillard

Cette réorganisation concerne particulièrement la métropole québécoise, avec 72 postes abolis à Montréal : le studio montréalais Hybride, spécialisé dans les effets spéciaux (6 personnes), les services administratifs et l’équipe informatique au pays. Ce département subira également des réductions à l'échelle mondiale.

Les équipes de productions sont épargnées, d’après Ubisoft.

Ces décisions n’ont pas été prises à la légère et nous apportons un soutien complet à nos collègues qui quitteront Ubisoft au cours de cette transition.

Des indemnités de départ, une prolongation des avantages sociaux et une aide à la carrière seront proposées aux membres du personnel qui devront quitter l’entreprise, selon ce que précise Ubisoft, qui ajoute faire part de [sa] gratitude et de [son] respect pour leurs nombreuses contributions à l’entreprise .

Cette annonce survient quelques semaines après qu’Ubisoft Montréal soit devenue le pôle nord-américain de l’entreprise. Christophe Derennes, le directeur général du studio montréalais, a pris sous sa gouverne l’ensemble des studios d’Amérique du Nord, pour accélérer l’exécution de la stratégie globale, mettre l’accent sur [les] projets porteurs, en plus de mettre en valeur [les] équipes de talents , décrivait-on dans un communiqué le 19 octobre dernier.

Ouvrir en mode plein écran Christophe Derennes travaille pour le compte d'Ubisoft depuis plus de 30 ans. Il a fait ses début à Montreuil, en France, où il était responsable, entre autres, de l'informatisation de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

Ubisoft emploie 5600 personnes au Canada, dont près de 4000 à Montréal. Le développeur des séries ultrapopulaires Assassin’s Creed, de Rainbow Six et de Far Cry compte aussi un studio à Québec (plus de 550 personnes), un au Saguenay (100 personnes) et à Sherbrooke (30 personnes). L’entreprise est également installée à Toronto et à Winnipeg, ainsi qu’à Atlanta, à San Francisco et en Caroline du Nord.