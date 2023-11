Culture Shawinigan : Bryan Perreault réagit aux critiques

Bryan Perreault a tenu mardi à défendre ses actions et ses décisions en tant que directeur général de Culture Shawinigan.

Selon le quotidien Le Nouvelliste, Culture Shawinigan connaîtrait d’importants problèmes financiers, au point d’avoir décidé, fin septembre, de ne plus conclure aucune nouvelle entente avec des partenaires et de mettre fin au contrat de travail de son directeur général.

Bryan Perreault estime qu’il est toujours à l’emploi de l’organisme; il a toujours ses accès de directeur général. Il reconnaît que Culture Shawinigan connaît des moments troubles au niveau financier, mais ne s’en alarme pas outre mesure.

L’organisme serait aux prises avec un déficit de près de 780 000 $ en date du 30 septembre, alors qu’en juin, les membres du C.A. s'étaient fait dire qu’il serait d’environ 150 000 $, d’après ce que rapporte Le Nouvelliste.

Il y a quelques années, on était en déficit de 600 000 $, puis deux ans après, on était 200 000 over. Bon, ça va là, la culture, c'est ça , a déclaré Bryan Perreault sur nos ondes, dans une entrevue au cours de laquelle il a ri à plusieurs moments.

Si j'ai l’air détendu, c'est parce que, mon Dieu, je n’ai rien à reprocher , dit-il. Bryan Perreault affirme que le déficit est dû notamment à l’inflation et à l’augmentation des salaires.

Il affirme que les états financiers sont regardés par Mallette . J'ai des comités de vérification sur nos chiffres à tous les trois mois avec le conseil d'administration , ajoute l’auteur d’Amos Daragon.

On a des problèmes, mais j'en suis pas à mon premier barbecue; c'est pas la première fois que je fais face à un déficit, que je fais face à une situation financière difficile, puis tout ça, ça se remonte, ça se retravaille, ça se budgète , a-t-il aussi déclaré.

Des informations contradictoires

Le directeur général réfute les allégations selon lesquelles un budget de 100 000 $ avait été prévu pour les Escales fantastiques, alors que l’événement aurait finalement coûté 480 000 $.

On a budgété 324 000 $ pour l’événement [...]. On ne fait pas un événement comme on a fait avec 100 000 $ , affirme Bryan Perreault.

Selon les informations du Nouvelliste, seuls 27 % des billets pour Objectif terre auraient trouvé preneurs cette saison, occasionnant un déficit de 96 000 $ au lieu des profits anticipés.

Bryan Perreault rétorque que le déficit est plutôt de 6646 $ et que la tournée du spectacle devrait rapporter des profits. Il ajoute qu’il a toujours accès aux statistiques et que les billets se sont vendus à hauteur de 54 %.

Culture Shawinigan, qui est un organisme à qui la Ville a confié le mandat d'assurer le développement de la culture sur son territoire, n’avait pas retourné nos demandes d’entrevue mardi midi et le maire de Shawinigan, Michel Angers, n’a pas voulu commenter le dossier.

Des conflits d’intérêts?

Selon Le Nouvelliste, le ministère de la Culture aurait retenu une partie de la subvention en raison de questionnements au sujet des contrats octroyés par Bryan Perreault.

Le directeur général se défend en déclarant qu’il n’a jamais cherché à cacher son implication dans des projets et que le conseil d’administration les a approuvés. Bryan Perreault a notamment écrit le texte et mise en scène le spectacle Objectif terre.

De plus, il admet avoir conclu des partenariats avec sa fille, mais seulement parce qu’elle est directrice d’une radio shawiniganaise avec laquelle Culture Shawinigan était déjà en lien.

Au moment d’écrire ses lignes, le ministère de la Culture et des Communications du Québec n’avait pas répondu à nos demandes d’information.

En huit ans, je n’ai pas eu de problèmes

Bryan Perreault affirme que depuis qu’il est directeur général de Culture Shawinigan, tout se passe bien. En huit ans,je n’ai pas eu de problèmes , souligne-t-il. Il soutient même qu’une firme indépendante a évalué son travail il y a six mois et qu’il a eu un très bon résultat.

Est-ce que j'en mène large? Oui, de cette évidence. Est-ce que la réputation que j'ai peut amener certaines craintes chez certains individus? Sans doute.

Le directeur général admet qu’il peut être dérangeant .

Je le suis, dans la vie, dérangeant. Est-ce que je prends trop de place? Oui, est-ce que j'ai des projets à la tonne, oui, est-ce qu'à un moment donné, on peut être tanné là de ça? Oui ça va, je comprends ça, des fois je suis même tanné de moi-même en me regardant dans le miroir , a-t-il conclu en riant.

En tant que directeur général, il affirme prendre la responsabilité de ce qui arrive.

J’ai fait les choses comme il se devait. J’ai demandé à faire des choses comme il se devait. Ça se peut qu’on ne veuille plus de moi, c’est tout , croit-il.

