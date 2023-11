En quelques années, les agents de sécurité privés se sont multipliés en Ontario, une augmentation qui pourrait être en partie le résultat d’une croissance d’une croissance des inégalités et qui soulève des questions, d’après des experts.

Le nombre d’agences fournissant des services de sécurité a explosé ces dernières années. D’après des données fournies par le ministère du Procureur général, elles ont passé de 479 à 823 entre 2015 et 2023. Il s'agit d'une hausse de 71 % en huit ans. Il y a actuellement 151 954 agents dans la province, contre 71 332 huit ans plus tôt.

La première chose que j’ai faite en voyant cette hausse en Ontario, c’était de regarder le niveau d’inégalité. Celle-ci a augmenté en Ontario — pas au même rythme que les agents, mais il y a tout de même une certaine corrélation , affirme George Rigakos, professeur en économie politique de la police à l’Université Carleton.

D’après un rapport de la Bureau de la responsabilité financière publié en 2019, l’inégalité des revenus s’est aggravée en Ontario dans les années 1990 et est demeurée plutôt inchangée depuis.

Mais une étude de CPA Canada note que les inégalités ont augmenté à un rythme plus élevé que la moyenne canadienne dans les quatre plus grandes villes du pays entre 1982 et 2014.

Selon une analyse de Statistique Canada, en 2021, Toronto, la plus grande ville de la province, était la municipalité la plus inégale au pays. La même année, en Ontario, l'indice Gini — une mesure de la répartition des revenus utilisées à travers le monde — était le deuxième plus élevé au Canada parmi les provinces et territoires.

Le milieu du commerce de détail compte un nombre grandissant d'agents de sécurité.

Le professeur Rigakos explique qu’historiquement, le nombre de policiers augmente en même temps que celui des agents privés, mais que cela ne s’est pas matérialisé dernièrement. En 2015, l’Ontario comptait 191,2 policiers par 100 000 habitants; ce taux est passé à 173,5 sept ans plus tard.

Selon le professeur de l’Université Carleton, cela semble indiquer un manque de financement et d’embauche au sein des services de police publics. Le définancement du secteur public ne changera pas grand-chose [dans la société] , à part rendre certains secteurs plus dépendant du secteur privé, soutient M. Rigakos.

Plus nombreux dans les magasins

Les magasins, épiceries et pharmacies sont parmi les endroits où les agents sont de plus en plus nombreux.

Il y a cinq à dix ans, dans les épiceries, les Dollarama, les Shoppers Drug Mart, il n’y avait jamais une présence de sécurité , observe le professeur de l’Université métropolitaine de Toronto Zachary Robichaud, qui se spécialise en commerce de détail.

Le professeur estime que l’augmentation des prix des produits en magasin en raison de l’inflation ainsi que la crise du logement met beaucoup de pression sur les familles et augmente le vol de marchandise; ce que les agents de sécurité visent à limiter.

Certaines entreprises membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) ont rapporté une hausse de 300 % des vols à l’étalage depuis la pandémie.

Le professeur Zachary Robichaud, de l'Université métropolitaine de Toronto, estime que les dépenses des compagnies pour des agents de sécurité est justifiée en raison du vol à l'étalage.

Michelle Wasylyshen, une porte-parole du CCCD , confirme qu’il y a plus de gardes de sécurité dans les magasins. Ils sont là, dit-elle, pour protéger les employés de première ligne du comportement violent et agressif lié à l'augmentation du vol à l'étalage.

Il coûterait près de 2000 $ par semaine à une entreprise ontarienne pour avoir un agent de sécurité en tout temps dans une succursale, selon le CCCD .

Selon une porte-parole du Conseil canadien du commerce de détail, les agents de sécurité protègent les employés de première ligne dans un magasin.

Ça vaut l’investissement pour les compagnies, pense le professeur Robichaud. Lorsqu’on prend l’exemple des épiceries, y a vraiment des personnes qui prennent avantage des caisses libre-service, poursuit-il.

…mais à quel coût?

La croissance du nombre d’agents de sécurité soulève des questions chez Natasha Tusikov, professeure associée en criminologie à l’Université York.

La présence d’agents de sécurité, explique-t-elle, pourrait décourager un client qui pensait voler dans le moment.

La professeure note toutefois que la recherche en criminologie indique que l’augmentation de la surveillance ne touche pas tout le monde de la même façon. Fondamentalement, elle touche de manière disproportionnée les pauvres, les personnes racisées et les immigrants , explique Natasha Tusikov

Cela contredit l’hypothèse selon laquelle un niveau de sécurité accru sécurise tout le monde.

Selon la professeure Tusikov, les compagnies qui pensent engager des agents de sécurité doivent se demander si ceux-ci vont vraiment rendre service à leurs clients ou si leurs clients auront plutôt peur ou se sentiront stigmatisés.

Certains facteurs contribuant au vol à l’étalage comme la crise du coût de la vie et le niveau de pauvreté dans la province, mentionne-t-elle, sont des enjeux structurels qui ne seront pas réglés en embauchant un agent de sécurité.